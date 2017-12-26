В обращение вышла марка с изображением стадиона «Самара Арена»

Она вошла в буклет из 12 почтовых марок, посвященных стадионам, принимающим матчи ЧМ-2018.



По сообщению пресс-службы «Почты России», марочный буклет «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™. Стадионы» вышел в почтовое обращение 25 декабря. На марках изображены: «Самара Арена», «Волгоград Арена», «Екатеринбург Арена», «Казань Арена», «Калининград», «Лужники», «Спартак», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Санкт-Петербург», «Мордовия Арена», «Фишт».



Номинал марок – 21 рубль, 21 рубль 50 копеек, 22 рубля.