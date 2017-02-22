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В обороте в Самарской области находятся фальшивые купюры

Сейчас в обороте находится большое количество поддельных купюр номиналом от 100 до 5000 рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, подделки изготовлены на двухслойной бумаге, сравнимой по жесткости с бумагой подлинных банкнот, и имеющей характерный хруст при перегибе. На поддельных купюрах имитированы водяные знаки, защитные волокна, рельефность отдельных фрагментов лицевой стороны ("Билет Банка России", метка для людей с ослабленным зрением), а также свечение в ультрафиолетовых лучах.

Каждая банкнота имеет серию, состоящую из двух букв, и семизначный номер. Как правило, на поддельных купюрах изменяются только последние две цифры номера банкноты, а серия и первые пять цифр номера остаются неизменными.

При обнаружении поддельной купюры ни в коем случае не следует пытаться сбыть ее, так как в данном случае гражданин автоматически становится сбытчиком и будет привлечен к уголовной ответственности.

С другими правилами поведения при обнаружении фальшивых купюр или денег, вызывающих сомнение в их подлинности, можно ознакомиться здесь
Дата: 22 февраля 2017 , 16:55
113
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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