В области сотка земли стоит в четыре раза дешевле, чем в Самаре

Согласно исследованию, самая дорогая земля в черте города: средняя стоимость сотки составляет 216 200 рублей, а стандартная площадь объекта - 11 соток.В черте города средняя стоимость участка - 2 440 000 рублей, это сопоставимо с ценой однокомнатной квартиры в новостройках Самары. За пределами города сотка земли стоит в четыре раза дешевле - 52 200 рублей. Средняя цена участка в области - 760 000 рублей, средняя площадь объектов - 15 соток.По данным n1.ru, самая дорогая земля в пригороде продается в стороне Красноглинского шоссе: средняя стоимость сотки – 61 200 рублей, участка - 970 000 рублей.Участки с самой низкой ценой предлагают в направлении Московского шоссе – 36 500 рублей за сотку, а средняя площадь предлагаемых объектов составляет 19 соток.