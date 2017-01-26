В области снизилось количество безработных
По информации Государственной службы занятости по Самарской области, в текущем периоде на рынке труда наблюдается улучшение ситуации.
За последнюю неделю численность безработных по области уменьшилась на 1%, причем наибольшая динамика оказалась присуща районам, а не городам: 1,4% против 0,9%. На 27 территориях снизилась численность официально зарегистрированных нетрудоустроенных граждан, без изменения она осталась на 2 территориях, а еще на 8 – выросла. Уровень регистрируемой безработицы составил в итоге 1,2% при нахождении на учете в службе занятости 21 814 нетрудоустроенных жителей региона.
В самой Самаре уровень безработицы оказался ниже среднеобластного и составил 0,7%. Всего же от 0,3% до 1,1% показатель сложился на тринадцати территориях. Самый высокий уровень нетрудоустроенности зафиксирован в м.р. Б. Черниговском, Б. Глушицком и Приволжском: 3,9%, 3,3% и 3,0% соответственно.
Более четверти от всех уволенных безработных пришлось на обрабатывающие производства, 13,6% - на оптовую и розничную торговлю, ремонт транспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. В центрах занятости наибольший спрос сейчас существует на работников сельского и лесного хозяйства: на их долю приходится около 45% всех вакансий. Более 11% предложений относятся к сфере здравоохранения и социальных услуг, на обрабатывающие производства, транспорт и связь, строительство приходится по 8,1%, 6,4%, 6,1% вакансий соответственно. Еще 5,2% предложений исходят от работодателей рынка оптовой и розничной торговли, ремонтных услуг.
На таких порталах трудоустройства, как http://ru.jobsora.com/samara, в плане востребованности специалистов складывается немного иная ситуация. Так, наибольшее количество вакансий представлено, по состоянию на январь, по профессии менеджер: свыше 5 тыс. предложений. Специалисты занимают в списке популярности вторую строчку: их требуется более 2,7 тыс. человек. Также в большом объеме размещаются объявления о найме инженеров, продавцов, менеджеров по продажам, консультантов, водителей, администраторов, операторов, помощников, бухгалтеров, руководителей. Категория торговли, продаж и закупок в Самарской области чуть более востребована, чем рабочие специальности и производство. Приблизительно на равных позициях находятся категории «Инженеры, технологи, проектировщики» и «ТОП - менеджмент».
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За последнюю неделю численность безработных по области уменьшилась на 1%, причем наибольшая динамика оказалась присуща районам, а не городам: 1,4% против 0,9%. На 27 территориях снизилась численность официально зарегистрированных нетрудоустроенных граждан, без изменения она осталась на 2 территориях, а еще на 8 – выросла. Уровень регистрируемой безработицы составил в итоге 1,2% при нахождении на учете в службе занятости 21 814 нетрудоустроенных жителей региона.
В самой Самаре уровень безработицы оказался ниже среднеобластного и составил 0,7%. Всего же от 0,3% до 1,1% показатель сложился на тринадцати территориях. Самый высокий уровень нетрудоустроенности зафиксирован в м.р. Б. Черниговском, Б. Глушицком и Приволжском: 3,9%, 3,3% и 3,0% соответственно.
Более четверти от всех уволенных безработных пришлось на обрабатывающие производства, 13,6% - на оптовую и розничную торговлю, ремонт транспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. В центрах занятости наибольший спрос сейчас существует на работников сельского и лесного хозяйства: на их долю приходится около 45% всех вакансий. Более 11% предложений относятся к сфере здравоохранения и социальных услуг, на обрабатывающие производства, транспорт и связь, строительство приходится по 8,1%, 6,4%, 6,1% вакансий соответственно. Еще 5,2% предложений исходят от работодателей рынка оптовой и розничной торговли, ремонтных услуг.
На таких порталах трудоустройства, как http://ru.jobsora.com/samara, в плане востребованности специалистов складывается немного иная ситуация. Так, наибольшее количество вакансий представлено, по состоянию на январь, по профессии менеджер: свыше 5 тыс. предложений. Специалисты занимают в списке популярности вторую строчку: их требуется более 2,7 тыс. человек. Также в большом объеме размещаются объявления о найме инженеров, продавцов, менеджеров по продажам, консультантов, водителей, администраторов, операторов, помощников, бухгалтеров, руководителей. Категория торговли, продаж и закупок в Самарской области чуть более востребована, чем рабочие специальности и производство. Приблизительно на равных позициях находятся категории «Инженеры, технологи, проектировщики» и «ТОП - менеджмент».
На правах рекламы
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