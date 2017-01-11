В новом году – в новый дом
Приобрести квартиру в ипотеку и сделать покупку более комфортной стало возможно благодаря новым предложениям и сервисам Сбербанка. До 31 января действует акция «Новогоднее предложение», по условиям которой ставки по ипотечным кредитам снижены на 0,5 процентных пункта. В зависимости от условий ставки по продуктам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» находятся в диапазоне от 11,5 до 13% годовых.
Получить онлайн-консультацию у менеджера банка и направить пакет документов по объекту недвижимости для оформления позволяет «Личный кабинет заемщика». Там же видна вся детализация по кредиту, статус по работе банка с заявкой и срок окончания ее действия, памятка об этапах получения кредита, а также информация о дальнейшем ее сопровождении.
Благодаря сервису «Электронная регистрация права собственности в Росреестре» оформление документов стало занимать меньше времени. После подписания договора банк самостоятельно формирует необходимый пакет документов, который направляет в Управление Росреестра. Документы, подтверждающие права собственности, поступают на электронную почту клиента или в офис банка. Услугу предоставляют Центры ипотечного кредитования.
Новые возможности, регулярное снижение ставок, а также специальные акции обеспечили высокую популярность ипотечных предложений Сбербанка. Так, в 2016 году доля Поволжского банка в выдаче ипотечных кредитов составила 60%, сообщает пресс-служба банка.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru
Получить онлайн-консультацию у менеджера банка и направить пакет документов по объекту недвижимости для оформления позволяет «Личный кабинет заемщика». Там же видна вся детализация по кредиту, статус по работе банка с заявкой и срок окончания ее действия, памятка об этапах получения кредита, а также информация о дальнейшем ее сопровождении.
Благодаря сервису «Электронная регистрация права собственности в Росреестре» оформление документов стало занимать меньше времени. После подписания договора банк самостоятельно формирует необходимый пакет документов, который направляет в Управление Росреестра. Документы, подтверждающие права собственности, поступают на электронную почту клиента или в офис банка. Услугу предоставляют Центры ипотечного кредитования.
Новые возможности, регулярное снижение ставок, а также специальные акции обеспечили высокую популярность ипотечных предложений Сбербанка. Так, в 2016 году доля Поволжского банка в выдаче ипотечных кредитов составила 60%, сообщает пресс-служба банка.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru
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