В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских

По данным администрации, вход на площадь Куйбышева будет через металлодетекторы. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, на богослужениях в церквях и храмах порядок обеспечат более 100 сотрудников полиции.Во время проведения новогодних мероприятий в детсадах и школах усилили посты охраны, а также организовали дежурство педагогов и родителей. В образовательных учреждениях запретили проводить мероприятия ночью и в помещениях выше второго этажа.Внимание во время новогодних праздников уделено и пожарной безопасности. В местах массовых гуляний будут выставлены посты с резервной пожарной техникой. Также все места народных гуляний проверят кинологи.