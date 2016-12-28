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В новогоднюю ночь в Самаре ограничат движение транспорта. Схема движения

Это связано с проведением праздничного мероприятия на площади Куйбышева и делается в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

По сообщению пресс-службы администрации Самары, с 31 декабря по 1 января будет ограничено движение транспорта за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны и др.) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.

Временный запрет будет действовать с 13:00 31 декабря до 8:00 1 января на участках по улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской и по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе.

Также разработаны и согласованы дорожной полицией схемы движения автобусных маршрутов:

- № 24 «А/ст. «Аврора» - Хлебная пл.», № 92«Калининградская - Дворец спорта» - будут следовать в объезд по ул. Галактионовская, Красноармейская и далее - своими маршрутами в обоих направлениях;
- № 297 «Завод «Экран» - Речной вокзал» - будет организован объезд по ул. Самарская, Красноармейская и далее - своим маршрутом в обоих направлениях.

Сообщается также, что в новогоднюю ночь будет организована усиленная работа общественного муниципального и коммерческого транспорта.

До 2 часов ночи будут ходить два троллейбусных маршрута № 7 («Металлург - Троллейбусное депо № 2), и два троллейбуса № 13 («Завод «Экран» - кинотеатр «Шипка»); 2 трамвая № 5 («Хлебная площадь - Барбошина поляна»), состоящих из одного вагона; 2 трамвая № 20 («ул. Фадеева - ул. Чапаевская»); 2 трамвая № 22 («15 мкр. - ул. Галактионовская»).

Также в рамках празднования Нового года до 2 часов ночи будут ходить муниципальный автобус № 47 («Кировский рынок – Хлебная площадь»); 2 автобуса, следующих по 23 маршруту («15 микрорайон – универмаг «Юность»); автобус № 50 ( «Красная Глинка – Железнодорожный вокзал»); 2 автобуса № 2 («А/ст. «Аврора» – сквер Высоцкого»); 2 автобуса № 24 («А/ст. «Аврора» – Хлебная площадь»; 2 автобуса № 41 («15 микрорайон – универмаг «Юность»; два автобуса № 67 («Крутые Ключи – Железнодорожный вокзал»); 2 автобуса № 34 («Металлург – пл. Революции» (2 единицы); 2 автобуса маршрута № 5д («Сухая Самарка – Губернский рынок»).

Коммерческие маршруты будут работать 4 часов ночи. Среди них – автобус № 48к («Ул. Грозненская – пл. Революции»); 2 автобуса № 92 («Ул. Калининградская – Дворец спорта»); 2 автобуса № 4 («Ул. Олимпийская – Железнодорожный вокзал» (2 единицы); 2 автобуса № 89 («ул. Солнечная – ул. Дзержинского»; 2 автобуса № 99 («ул. Олимпийская – Железнодорожный вокзал»; 2 автобуса № 210 («Пос. Управленческий – ЦУМ «Самара»); автобус № 215 («113 км – ЦАВ»); 2 автобуса № 221 («Пос. Красная Глинка – Кировский рынок»); 2 автобуса № 295 («ТК «Московский – Речной вокзал»); 2 автобуса № 297 («Завод «Экран» – Речной вокзал»); 3 автобуса № 21м («ТЦ Мегамебель-1 – Приволжский микрорайон»); 1 автобус № 206 («Завод «Экран» – Железнодорожный вокзал»); 1 автобус № 217 («Ул. Транзитная – Дом Молодежи»); 2 автобуса № 226 («Ул. Солнечная – Хлебная пл.»); 3 автобуса № 247 («Завод «Экран» – Речной вокзал»); 3 автобуса № 261 («Завод «Экран» - пл. Революции»); 1 автобус № 272 («Санаторий «Волга» – Станция метро «Безымянка»).

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января для перевозки жителей Самары из Покровского кафедрального собора, Храма во имя Петра и Павла, Храма в честь св. вмч. Георгия Победоносца и Кирилло-Мефодиевского собора по окончании праздничного Богослужения в 2:30 будут предоставлены автобусы.

В остальные дни в период с 1 по 8 января работа транспорта будет организована в режиме выходного дня.
Дата: 27 декабря 2016 , 23:29
127
Автор текста: Анна Турова
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