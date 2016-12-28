В новогоднюю ночь в Самаре ограничат движение транспорта. Схема движения
Это связано с проведением праздничного мероприятия на площади Куйбышева и делается в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
По сообщению пресс-службы администрации Самары, с 31 декабря по 1 января будет ограничено движение транспорта за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны и др.) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.
Временный запрет будет действовать с 13:00 31 декабря до 8:00 1 января на участках по улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской и по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе.
Также разработаны и согласованы дорожной полицией схемы движения автобусных маршрутов:
- № 24 «А/ст. «Аврора» - Хлебная пл.», № 92«Калининградская - Дворец спорта» - будут следовать в объезд по ул. Галактионовская, Красноармейская и далее - своими маршрутами в обоих направлениях;
- № 297 «Завод «Экран» - Речной вокзал» - будет организован объезд по ул. Самарская, Красноармейская и далее - своим маршрутом в обоих направлениях.
Сообщается также, что в новогоднюю ночь будет организована усиленная работа общественного муниципального и коммерческого транспорта.
До 2 часов ночи будут ходить два троллейбусных маршрута № 7 («Металлург - Троллейбусное депо № 2), и два троллейбуса № 13 («Завод «Экран» - кинотеатр «Шипка»); 2 трамвая № 5 («Хлебная площадь - Барбошина поляна»), состоящих из одного вагона; 2 трамвая № 20 («ул. Фадеева - ул. Чапаевская»); 2 трамвая № 22 («15 мкр. - ул. Галактионовская»).
Также в рамках празднования Нового года до 2 часов ночи будут ходить муниципальный автобус № 47 («Кировский рынок – Хлебная площадь»); 2 автобуса, следующих по 23 маршруту («15 микрорайон – универмаг «Юность»); автобус № 50 ( «Красная Глинка – Железнодорожный вокзал»); 2 автобуса № 2 («А/ст. «Аврора» – сквер Высоцкого»); 2 автобуса № 24 («А/ст. «Аврора» – Хлебная площадь»; 2 автобуса № 41 («15 микрорайон – универмаг «Юность»; два автобуса № 67 («Крутые Ключи – Железнодорожный вокзал»); 2 автобуса № 34 («Металлург – пл. Революции» (2 единицы); 2 автобуса маршрута № 5д («Сухая Самарка – Губернский рынок»).
Коммерческие маршруты будут работать 4 часов ночи. Среди них – автобус № 48к («Ул. Грозненская – пл. Революции»); 2 автобуса № 92 («Ул. Калининградская – Дворец спорта»); 2 автобуса № 4 («Ул. Олимпийская – Железнодорожный вокзал» (2 единицы); 2 автобуса № 89 («ул. Солнечная – ул. Дзержинского»; 2 автобуса № 99 («ул. Олимпийская – Железнодорожный вокзал»; 2 автобуса № 210 («Пос. Управленческий – ЦУМ «Самара»); автобус № 215 («113 км – ЦАВ»); 2 автобуса № 221 («Пос. Красная Глинка – Кировский рынок»); 2 автобуса № 295 («ТК «Московский – Речной вокзал»); 2 автобуса № 297 («Завод «Экран» – Речной вокзал»); 3 автобуса № 21м («ТЦ Мегамебель-1 – Приволжский микрорайон»); 1 автобус № 206 («Завод «Экран» – Железнодорожный вокзал»); 1 автобус № 217 («Ул. Транзитная – Дом Молодежи»); 2 автобуса № 226 («Ул. Солнечная – Хлебная пл.»); 3 автобуса № 247 («Завод «Экран» – Речной вокзал»); 3 автобуса № 261 («Завод «Экран» - пл. Революции»); 1 автобус № 272 («Санаторий «Волга» – Станция метро «Безымянка»).
В Рождественскую ночь с 6 на 7 января для перевозки жителей Самары из Покровского кафедрального собора, Храма во имя Петра и Павла, Храма в честь св. вмч. Георгия Победоносца и Кирилло-Мефодиевского собора по окончании праздничного Богослужения в 2:30 будут предоставлены автобусы.
В остальные дни в период с 1 по 8 января работа транспорта будет организована в режиме выходного дня.
По сообщению пресс-службы администрации Самары, с 31 декабря по 1 января будет ограничено движение транспорта за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны и др.) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.
Временный запрет будет действовать с 13:00 31 декабря до 8:00 1 января на участках по улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской и по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе.
Также разработаны и согласованы дорожной полицией схемы движения автобусных маршрутов:
- № 24 «А/ст. «Аврора» - Хлебная пл.», № 92«Калининградская - Дворец спорта» - будут следовать в объезд по ул. Галактионовская, Красноармейская и далее - своими маршрутами в обоих направлениях;
- № 297 «Завод «Экран» - Речной вокзал» - будет организован объезд по ул. Самарская, Красноармейская и далее - своим маршрутом в обоих направлениях.
Сообщается также, что в новогоднюю ночь будет организована усиленная работа общественного муниципального и коммерческого транспорта.
До 2 часов ночи будут ходить два троллейбусных маршрута № 7 («Металлург - Троллейбусное депо № 2), и два троллейбуса № 13 («Завод «Экран» - кинотеатр «Шипка»); 2 трамвая № 5 («Хлебная площадь - Барбошина поляна»), состоящих из одного вагона; 2 трамвая № 20 («ул. Фадеева - ул. Чапаевская»); 2 трамвая № 22 («15 мкр. - ул. Галактионовская»).
Также в рамках празднования Нового года до 2 часов ночи будут ходить муниципальный автобус № 47 («Кировский рынок – Хлебная площадь»); 2 автобуса, следующих по 23 маршруту («15 микрорайон – универмаг «Юность»); автобус № 50 ( «Красная Глинка – Железнодорожный вокзал»); 2 автобуса № 2 («А/ст. «Аврора» – сквер Высоцкого»); 2 автобуса № 24 («А/ст. «Аврора» – Хлебная площадь»; 2 автобуса № 41 («15 микрорайон – универмаг «Юность»; два автобуса № 67 («Крутые Ключи – Железнодорожный вокзал»); 2 автобуса № 34 («Металлург – пл. Революции» (2 единицы); 2 автобуса маршрута № 5д («Сухая Самарка – Губернский рынок»).
Коммерческие маршруты будут работать 4 часов ночи. Среди них – автобус № 48к («Ул. Грозненская – пл. Революции»); 2 автобуса № 92 («Ул. Калининградская – Дворец спорта»); 2 автобуса № 4 («Ул. Олимпийская – Железнодорожный вокзал» (2 единицы); 2 автобуса № 89 («ул. Солнечная – ул. Дзержинского»; 2 автобуса № 99 («ул. Олимпийская – Железнодорожный вокзал»; 2 автобуса № 210 («Пос. Управленческий – ЦУМ «Самара»); автобус № 215 («113 км – ЦАВ»); 2 автобуса № 221 («Пос. Красная Глинка – Кировский рынок»); 2 автобуса № 295 («ТК «Московский – Речной вокзал»); 2 автобуса № 297 («Завод «Экран» – Речной вокзал»); 3 автобуса № 21м («ТЦ Мегамебель-1 – Приволжский микрорайон»); 1 автобус № 206 («Завод «Экран» – Железнодорожный вокзал»); 1 автобус № 217 («Ул. Транзитная – Дом Молодежи»); 2 автобуса № 226 («Ул. Солнечная – Хлебная пл.»); 3 автобуса № 247 («Завод «Экран» – Речной вокзал»); 3 автобуса № 261 («Завод «Экран» - пл. Революции»); 1 автобус № 272 («Санаторий «Волга» – Станция метро «Безымянка»).
В Рождественскую ночь с 6 на 7 января для перевозки жителей Самары из Покровского кафедрального собора, Храма во имя Петра и Павла, Храма в честь св. вмч. Георгия Победоносца и Кирилло-Мефодиевского собора по окончании праздничного Богослужения в 2:30 будут предоставлены автобусы.
В остальные дни в период с 1 по 8 января работа транспорта будет организована в режиме выходного дня.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
27 декабря 2016
132
27 декабря 2016
127
27 декабря 2016
166
27 декабря 2016
142
27 декабря 2016
179
27 декабря 2016
176
27 декабря 2016
183
27 декабря 2016
162
27 декабря 2016
133
27 декабря 2016 , 23:34
132
Проект «В гостях у Самарского Деда Мороза» впервые начнет работу...
27 декабря 2016 , 23:29
127
Это связано с проведением праздничного мероприятия на площади Куйбышева и делается в целях...
27 декабря 2016 , 21:45
166
Инцидент произошел 26 декабря в квартире на ул. 22 Партсъезда в Советском районе.
27 декабря 2016 , 19:50
208
Праздничная иллюминация на главной городской елке загорелась сегодня, в 16:50.
27 декабря 2016 , 16:05
142
Сейчас на спортивном объекте остеклены и уже отапливаются помещения первого этажа, продолжается...
27 декабря 2016 , 15:50
179
В Самарском государственном техническом университете состоялся кулинарный поединок.
27 декабря 2016 , 15:49
176
В Москве состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
11 декабря 2016
12183
1
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
15 декабря 2016
7691
4
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
11 декабря 2016
6648
1
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
11 декабря 2016
6620
В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
30 ноября 2016
1025
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
28 ноября 2016
307
В декабре 1941 года на улице Степана Разина, 48 начало работать эвакуированное из Москвы...
28 ноября 2016
938
По данным полиции, организатор группы - ранее неоднократно судимый 43-летний житель Сызранского...
28 ноября 2016
430
В ближайшие два дня температура воздуха днем повысится до положительных значений.