В новогоднюю ночь муниципальный общественный транспорт перевез 3200 пассажиров

По словам первого вице-мэра Владимира Василенко, в прошедшие новогодние канкулы общественный транспорт в городе работал в штатном режиме, без сбоев.- В новогоднюю ночь было перевезено 3200 человек. Из них 1700 трамваями и 1500 автобусами. В этих цифрах не учтены пассажиры, которые воспользовались ГАЗелями и такси, - рассказал Василенко.