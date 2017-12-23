В новогодние праздники изменится график движения электричек
Пригородные поезда 29 декабря будут ходить по расписанию пятницы, 30 и 31 декабря и с 1 по 7 января – субботы, 8 января – воскресенья, 9 января – понедельника.
30 декабря назначается электричка № 6014/6013 Самара (отпр. 18.54) – Жигулевское Море (приб. 20.29), 31 декабря - № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 7.18) – Самара (приб. 8.56), 8 января - № 6014/6013 Самара (отпр. 18.54) – Жигулевское Море (приб. 20.29).
31 декабря отменяется пригородный поезд № 6014/6013 Самара (отпр.18.54) – Жигулевское Море (приб.20.29).
1 января не будут ходить следующие электрички:
- № 6302/6301 Пятилетка (отпр. 4.50) – Жигулевское Море (приб. 6.41)
- № 6312-6316/6315 Жигулевское Море(отпр. 16.40) – Курумоч (приб. 17.28-отпр. 17.32) – Стахановская (приб. 18.43)
- № 6322/6321 Самара (отпр. 12.42) – Курумоч (приб. 14.10)
- № 6325 Курумоч (отпр. 9.14) – Жигулевское Море (приб. 10.02)
- № 6326 Жигулевское Море (отпр. 13.37) – Курумоч (приб. 14.25)
- № 6504 Самара (отпр. 4.20) –Похвистнево (приб. 7.08)
- № 6519 Похвистнево (отпр. 17.57) – Самара (приб. 20.44)
- № 6561 Мирная (отпр.10.28) – Безенчук (приб. 12.06)
- № 6560 Безенчук (отпр. 17.18) – Самара (приб. 18.31)
- № 6569 Мирная (отпр. 16.03) – Сызрань (приб. 18.58)
- № 6570 Сызрань (отпр. 4.53) – Мирная (приб. 7.48)
2 января отменяется поезд № 6570 Сызрань (отпр. 4.53) – Мирная (приб. 7.48)
С 1 по 7 января не будет курсировать электричка № 6014/6013 Самара (отпр. 18.54) – Жигулевское Море (приб. 20.29), а с 1 по 8 января - № 6012/6011 Жигулевское Море (отпрр. 7.18) – Самара (приб. 8.56).
Устанавливаются следующие дни движения поездов по маршруту Самара – Колтубанка – Бузулук:
- 29 декабря, 8 января назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр. 15.18) – Колтубанка (приб. 15.54- отпр. 15.56) – Самара (приб. 19.05)
- 30, 31 декабря, с 1 по 7 января отменяется пригородный поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр. 15.18) – Колтубанка (приб. 15.54- отпр. 15.56) – Самара (приб. 19.05)
- 30 декабря назначается поезд № 6744/6742 Самара (отпр. 5.56) – Колтубанка (приб. 8.59- отпр. 9.01) – Бузулук (приб. 9.42)
- 31 декабря, с 1 по 7 января отменяется электричка № 6744/6743 Самара (отпр. 5.56) – Колтубанка (приб. 8.59- отпр. 9.01) – Бузулук (приб. 9.42)
- 9 января назначается поезд № 6740/6738 Самара (отпр. 3.02) – Колтубанка (приб. 6.07- отпр. 6.09) – Бузулук (приб. 6.50).
30 декабря назначается электричка № 6014/6013 Самара (отпр. 18.54) – Жигулевское Море (приб. 20.29), 31 декабря - № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 7.18) – Самара (приб. 8.56), 8 января - № 6014/6013 Самара (отпр. 18.54) – Жигулевское Море (приб. 20.29).
31 декабря отменяется пригородный поезд № 6014/6013 Самара (отпр.18.54) – Жигулевское Море (приб.20.29).
1 января не будут ходить следующие электрички:
- № 6302/6301 Пятилетка (отпр. 4.50) – Жигулевское Море (приб. 6.41)
- № 6312-6316/6315 Жигулевское Море(отпр. 16.40) – Курумоч (приб. 17.28-отпр. 17.32) – Стахановская (приб. 18.43)
- № 6322/6321 Самара (отпр. 12.42) – Курумоч (приб. 14.10)
- № 6325 Курумоч (отпр. 9.14) – Жигулевское Море (приб. 10.02)
- № 6326 Жигулевское Море (отпр. 13.37) – Курумоч (приб. 14.25)
- № 6504 Самара (отпр. 4.20) –Похвистнево (приб. 7.08)
- № 6519 Похвистнево (отпр. 17.57) – Самара (приб. 20.44)
- № 6561 Мирная (отпр.10.28) – Безенчук (приб. 12.06)
- № 6560 Безенчук (отпр. 17.18) – Самара (приб. 18.31)
- № 6569 Мирная (отпр. 16.03) – Сызрань (приб. 18.58)
- № 6570 Сызрань (отпр. 4.53) – Мирная (приб. 7.48)
2 января отменяется поезд № 6570 Сызрань (отпр. 4.53) – Мирная (приб. 7.48)
С 1 по 7 января не будет курсировать электричка № 6014/6013 Самара (отпр. 18.54) – Жигулевское Море (приб. 20.29), а с 1 по 8 января - № 6012/6011 Жигулевское Море (отпрр. 7.18) – Самара (приб. 8.56).
Устанавливаются следующие дни движения поездов по маршруту Самара – Колтубанка – Бузулук:
- 29 декабря, 8 января назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр. 15.18) – Колтубанка (приб. 15.54- отпр. 15.56) – Самара (приб. 19.05)
- 30, 31 декабря, с 1 по 7 января отменяется пригородный поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр. 15.18) – Колтубанка (приб. 15.54- отпр. 15.56) – Самара (приб. 19.05)
- 30 декабря назначается поезд № 6744/6742 Самара (отпр. 5.56) – Колтубанка (приб. 8.59- отпр. 9.01) – Бузулук (приб. 9.42)
- 31 декабря, с 1 по 7 января отменяется электричка № 6744/6743 Самара (отпр. 5.56) – Колтубанка (приб. 8.59- отпр. 9.01) – Бузулук (приб. 9.42)
- 9 января назначается поезд № 6740/6738 Самара (отпр. 3.02) – Колтубанка (приб. 6.07- отпр. 6.09) – Бузулук (приб. 6.50).
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