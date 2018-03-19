В ночь с 18 на 19 марта в уборке снега задействовали 358 единиц техники

Также улицы убирали 150 дорожных рабочих.



По данным горадминистрации, в ночь с воскресенья на понедельник, с 18 на 19 марта, в уборке снега задействовали 358 единиц техники.



- В усиленном режиме город расчищался не только в день проведения выборов Президента РФ. Работы продолжились и после закрытия участков: убирались подъезды, подходы, проезжие части улиц, тротуары, внутриквартальные территории. Отмечу, что для наших географических широт и времени года настолько интенсивные осадки являются аномальными. Чтобы справиться с расчисткой своевременно и эффективно, муниципальному предприятию удалось задействовать рекордное для текущего сезона количество спецтехники – всего в течение суток только улицы расчищали 634 машины различного назначения, - подчеркнул замруководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев.



Особое внимание уделялось городским магистралям, по которым утром пошел общественный транспорт. Также расчищались остановки, обочины, пешеходные переходы. За сутки на полигоны вывезли 5543 тонны снега, а всего с начала сезона - около 570000 тонн.



- По состоянию на сегодняшнее утро, привели в порядок большую часть дворовых территорий. Работали 2671 дворник. Для расчистки использовались как собственные уборочные машины, так и привлеченные. Наибольшее количество ресурсов задействовали в Промышленном, Кировском, Советском, Красноглинском и в Октябрьском районах, - сообщил замруководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Сергей Мухранов.



Кроме того, продолжается работа по расчистке от снега и наледи скатных крыш домов. Больше всего снега убрали в Промышленном, Советском и Ленинском районах.