В нескольких районах Самары временно отключат горячую воду

Специалисты ПТС проведут температурные испытания сетей теплоснабжения.



Как сообщает пресс-служба ПТС, с 10 по 11 апреля будет ограничено горячее водоснабжение на улицах Карла Маркса, Мелекесской, Ракитовском шоссе, Зубчаниновском шоссе, Физкультурной, Красных Коммунаров. Также ограничение коснется домов на улицах Промышленности, Советской Армии, Ново-Садовой, Солнечной, Демократической, Ташкентской, Стара-Загоре, Алма-Атинской.



С 12 по 13 апреля подачу горячей воды приостановят в пределах улиц Советской Армии, Промышленности, Аэродромной, Авроры, Мориса Тореза, Революционной и Московского шоссе.



Горячее водоснабжение будет восстановлено после устранения выявленных повреждений.