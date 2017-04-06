В нескольких районах Самары временно отключат горячую воду
Специалисты ПТС проведут температурные испытания сетей теплоснабжения.
Как сообщает пресс-служба ПТС, с 10 по 11 апреля будет ограничено горячее водоснабжение на улицах Карла Маркса, Мелекесской, Ракитовском шоссе, Зубчаниновском шоссе, Физкультурной, Красных Коммунаров. Также ограничение коснется домов на улицах Промышленности, Советской Армии, Ново-Садовой, Солнечной, Демократической, Ташкентской, Стара-Загоре, Алма-Атинской.
С 12 по 13 апреля подачу горячей воды приостановят в пределах улиц Советской Армии, Промышленности, Аэродромной, Авроры, Мориса Тореза, Революционной и Московского шоссе.
Горячее водоснабжение будет восстановлено после устранения выявленных повреждений.
Как сообщает пресс-служба ПТС, с 10 по 11 апреля будет ограничено горячее водоснабжение на улицах Карла Маркса, Мелекесской, Ракитовском шоссе, Зубчаниновском шоссе, Физкультурной, Красных Коммунаров. Также ограничение коснется домов на улицах Промышленности, Советской Армии, Ново-Садовой, Солнечной, Демократической, Ташкентской, Стара-Загоре, Алма-Атинской.
С 12 по 13 апреля подачу горячей воды приостановят в пределах улиц Советской Армии, Промышленности, Аэродромной, Авроры, Мориса Тореза, Революционной и Московского шоссе.
Горячее водоснабжение будет восстановлено после устранения выявленных повреждений.
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