В небо над Самарой поднялись десятки воздушных змеев

Как рассказал один из судей мероприятия Сергей Иванович Белов, запуск змеев – это не просто развлечение, а вид авиамодельного спорта.- Есть фигурный змей, есть пилотажный, есть змей-высотник. – рассказал Сергей Иванович. - Каждый оценивается по трем критериям: угол подъема, высота и устойчивость. Подъем измеряем с помощью специального транспортира, а высота змея должна быть от 15 до 40 метров. Конечно, ребята умеют и могут сделать своего змея, и это будет оцениваться дополнительными баллами. А могут купить и собрать как сами, так и с родителями. Но мы здесь оцениваем, в первую очередь, работу пары. Ведь, чтобы правильно запустить змея, нужны двое: один помогает удерживать змея, второй бежит, запускает его. Поймать воздушный поток – это надо уметь. А если он меняется, суметь удержать змея на высоте.Взрослые воспитанники детского лагеря «Арго» сами запускали своих змеев, а малышам помогали вожатые.- Фестиваль существует уже лет десять. – продолжил рассказ судья. – Интерес у детей нисколько не угасает. Наоборот, даже увеличивается. Приезжают их родители и с таким удовольствием смотрят. Ведь даже взрослым хотелось бы так побегать, запустить змея. Это, конечно, спорт, но это красивый спорт. Даже мимо проезжающие машины часто останавливаются на шоссе. Пассажиры вместе с водителями выходят посмотреть на то, как ребята запускают змеев.