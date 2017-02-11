В национальный парк «Самарская Лука» вернулись волки

На территории парка не было ни одной постоянно живущей семьи этого вида диких животных с 2005 года.



Госинспекторы «Самарской Луки» застали редкую для последнего десятилетия картину: на их глазах стая волков гнала лося. По данным учетов, начиная с 2005 года в нацпарке не наблюдалось ни одной постоянно живущей семьи волков. Были только заходы отдельных особей. В целом плотность заселения волками территории в последнее десятилетие составляла 0,001 на один гектар, т.е. волки исчезли с территории «Самарской Луки».