В начале следующей недели в Самаре похолодает

По прогнозам синоптиков, днем в субботу, 27 мая, воздух прогреется до +27 градусов, однако уже с воскресенья температура воздуха не превысит отметку в +17 градусов.Как сообщает Приволжское УГМС, всему виной прорвавшийся в Среднее Поволжье арктический воздух, который понизит в отдельных районах температуру до заморозков в воздухе и на поверхности почвы. В последующем северный ветер сменится юго-западным, температура воздуха начнёт повышаться, а приближение фронтальных разделов во второй половине недели приведёт к выпадению отдельных кратковременных дождей.