В начале следующей недели в Самаре похолодает
Кроме того, в большинстве районов города и области пройдут дожди с грозами.
По прогнозам синоптиков, днем в субботу, 27 мая, воздух прогреется до +27 градусов, однако уже с воскресенья температура воздуха не превысит отметку в +17 градусов.
Как сообщает Приволжское УГМС, всему виной прорвавшийся в Среднее Поволжье арктический воздух, который понизит в отдельных районах температуру до заморозков в воздухе и на поверхности почвы. В последующем северный ветер сменится юго-западным, температура воздуха начнёт повышаться, а приближение фронтальных разделов во второй половине недели приведёт к выпадению отдельных кратковременных дождей.
По прогнозам синоптиков, днем в субботу, 27 мая, воздух прогреется до +27 градусов, однако уже с воскресенья температура воздуха не превысит отметку в +17 градусов.
Как сообщает Приволжское УГМС, всему виной прорвавшийся в Среднее Поволжье арктический воздух, который понизит в отдельных районах температуру до заморозков в воздухе и на поверхности почвы. В последующем северный ветер сменится юго-западным, температура воздуха начнёт повышаться, а приближение фронтальных разделов во второй половине недели приведёт к выпадению отдельных кратковременных дождей.
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