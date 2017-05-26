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В начале июня начнут асфальтировать улицу Арена-2018 в Самаре

Подрядчик продолжает работы по строительству дороги в районе нового самарского стадиона.

Улица Арена-2018 протяженностью 2, 6 тысяч метров строится в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в Самаре. Новая дорога соединит две городские магистрали — Волжское шоссе и Демократическую. На всем протяжении улица будет иметь четырехполосную проезжую часть, по две полосы движения в каждом направлении, и разделительную полосу шириной 6 метров.

Сейчас на 95% завершены земляные работы, наносится уcтилающий песчаный слой и ведется устройство щебеночного основания. В первой декаде июня рабочие приступят к укладке асфальтобетона. Окончание работ назначено на ноябрь этого года. По словам представителей подрядчика, строительство проходит по графику. 
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Дата: 26 мая 2017 , 16:11
73
Автор текста: Яна Емелина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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