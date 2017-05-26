В начале июня начнут асфальтировать улицу Арена-2018 в Самаре

Подрядчик продолжает работы по строительству дороги в районе нового самарского стадиона.



Улица Арена-2018 протяженностью 2, 6 тысяч метров строится в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в Самаре. Новая дорога соединит две городские магистрали — Волжское шоссе и Демократическую. На всем протяжении улица будет иметь четырехполосную проезжую часть, по две полосы движения в каждом направлении, и разделительную полосу шириной 6 метров.



Сейчас на 95% завершены земляные работы, наносится уcтилающий песчаный слой и ведется устройство щебеночного основания. В первой декаде июня рабочие приступят к укладке асфальтобетона. Окончание работ назначено на ноябрь этого года. По словам представителей подрядчика, строительство проходит по графику.