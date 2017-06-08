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В музыкальную академию Юрия Башмета попали 47 учеников школ искусств Самарской области

Бесконечную зависть испытывают юные музыканты, не попавшие в Самарскую музыкальную академию, к своим сверстникам, которые удостоились этой чести. 
 
- Участники прошлых встреч, перешагнувшие 16-летний рубеж, расстроенно спрашивают: «Почему меня в этом году не взяли?», - рассказал на пресс-конференции Дмитрий Гринченко, генеральный директор ООО «Русское концертное агентство. Концерты и фестивали». - Приятно, что каждое лето здесь собираемся. Все уже успели привыкнуть к этому событию: и организаторы, и педагоги, и дети. 
 
В Седьмую академию попали 47 учащихся школ искусств Самарской области и более 20 человек из стран СНГ и Балтии. Кроме того, есть участники из Китая и Японии. 
 
Стремление учащихся стран СНГ и Балтии попасть в музыкальную детскую академию под патронажем народного артиста России Юрия Башмета понятно. Выступить на одной сцене с выдающимися музыкантами мира на лучших площадках Самарской области, отточить навыки на мастер-классах, попытаться разгадать секреты ремесла на уроках и лекциях от ведущих профессоров - бесценный опыт. Министр культуры губернии Сергей Филиппов отметил, что академия - это большой шаг для профессионального роста. Закономерно, что впоследствии многие ее участники поступают в Московскую консерваторию. Часть из них вернутся в Самару, а это значит, что в нашем городе не прервутся великие музыкальные традиции. 
 
- Последние 200 лет литература и музыка - это то, что давало нашей стране возможность быть великой, - подчеркнул Дмитрий Гринченко. 
 
Мастер-классы по специальностям «фортепиано», «скрипка/альт», «виолончель», «кларнет/саксофон», «флейта» и «классическая гитара» пройдут с 4 по 11 июня в школах Самары и Новокуйбышевска. Один из концертов состоится при участии маэстро Юрия Башмета. 
 
Профессор Парижской консерватории Ролло Ковак, окончивший Московскую консерваторию и учившийся у Давида Ойстраха, отметил не только высокий уровень участников, но и приятную дружескую атмосферу в Самаре. 
 
- Ваш город я знаю давно, - признался он. - Много лет назад с дирижером симфонического оркестра Самарской филармонии мы договаривались об обмене артистами. Не много есть городов во Франции, в которых так бы относились к музыке, в которых был бы симфонический оркестр такого уровня. 
 
Конечно, невозможно за неделю научить ребенка играть. Академия преследует другие цели. Дать возможность юным музыкантам увидеть новые ориентиры, почувствовать чуть большую уверенность в своих способностях, получить заряд желания развиваться. 
 
Подготовка и проведение академии осуществляются под руководством министерства культуры Самарской области и ООО «Русское концертное агентство. Концерты и фестивали» при поддержке администрации Самары.
 
Дата: 8 июня 2017 , 09:16
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Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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