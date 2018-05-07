07 мая 2018 года,
17:06
$ 63.2    75.64   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

В музее модерна обсудят будущее дачи Головкина

Все желающие могут прийти 11 мая в 14:00 в гостиную музея (ул. Красноармейская, 15).

Дача Константина Головкина представляет собой уникальный образец самарского модерна, является памятником архитектуры федерального значения. Дом был построен в 1908-1909 годах, проект разработал сам Константин Головкин. Ландшафтно-архитектурный ансамбль дачи представлен жилым домом, состоящим из трех объемов, легендарными скульптурами двух слонов, женской скульптурой перед входом в здание и парковой зоной.

В этом здании со слонами сходятся несколько важнейших для идентичности самарцев тем:

• купечество («купеческий город»),
• модерн (дореволюционное наследие Самары, «Самара – город модерна»),
• природа (волжские виды, волжские пейзажи),
• дача (дачная культура, летняя жизнь).

Инициативная команда выдвинет на общественное обсуждение концепцию музея «Дача со слонами». Ее планируют реализовать в 2019 году, говорится в сообщении областного правительства.
Дата: 7 мая 2018 , 15:38
144
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Ксения Кармазина
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре обновят еще один фонтан
7 мая 2018
39
В Самаре обновят еще один фонтан
В Самаре станет в два раза больше топиарных фигур
7 мая 2018
130
В Самаре станет в два раза больше топиарных фигур
В музее модерна обсудят будущее дачи Головкина
7 мая 2018
144
В музее модерна обсудят будущее дачи Головкина
В «Ночь музеев» самарцы смогут посетить музей Рязанова
7 мая 2018
141
В «Ночь музеев» самарцы смогут посетить музей Рязанова
Скейт-парк в Струковском саду поделят на детский и взрослый
7 мая 2018
141
Скейт-парк в Струковском саду поделят на детский и взрослый
В театре «Самарская площадь» состоится премьера по пьесе Ивана Вырыпаева
7 мая 2018
154
В театре «Самарская площадь» состоится премьера по пьесе Ивана Вырыпаева
Самарские школьники в День Победы проведут экскурсию по Аэродромной
7 мая 2018
138
Самарские школьники в День Победы проведут экскурсию по Аэродромной
Киноизмышлизм. «Собибор» - первый блин Хабенского (12+)
7 мая 2018
287
Киноизмышлизм. «Собибор» - первый блин Хабенского (12+)
Объявлен конкурс на самый креативный костюм болельщика ЧМ-2018
7 мая 2018
159
 
Объявлен конкурс на самый креативный костюм болельщика ЧМ-2018
Лента новостей
7 мая 2018 , 16:59
39
В Самаре обновят еще один фонтан
Работы проходят в преддверии Чемпионата мира по футболу. 
7 мая 2018 , 15:51
130
В Самаре станет в два раза больше топиарных фигур
Их количество увеличат до 60.  
7 мая 2018 , 15:38
144
В музее модерна обсудят будущее дачи Головкина
Все желающие могут прийти 11 мая в 14:00 в гостиную музея (ул. Красноармейская, 15).
7 мая 2018 , 15:00
141
В «Ночь музеев» самарцы смогут посетить музей Рязанова
19 мая Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького присоединится к Международной...
7 мая 2018 , 14:55
141
Скейт-парк в Струковском саду поделят на детский и взрослый
Его планируют открыть в середине июня.
7 мая 2018 , 14:16
154
В театре «Самарская площадь» состоится премьера по пьесе Ивана Вырыпаева
 5 и 6 июня в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля...
7 мая 2018 , 13:34
138
Самарские школьники в День Победы проведут экскурсию по Аэродромной
Она состоится в рамках городского фестиваля «Новое поколение экскурсоводов».
7 мая 2018 , 13:23
159
 
Объявлен конкурс на самый креативный костюм болельщика ЧМ-2018
Заявки на участие принимаются с сегодняшнего дня и до 31 мая этого года. Организатором конкурса...
7 мая 2018 , 13:29
287
Киноизмышлизм. «Собибор» - первый блин Хабенского (12+)
Уже в среду, 9 мая, Россия будет праздновать День Победы в Великой Отечественной войне. В...
7 мая 2018 , 12:55
698
Под Самарой обнаружили склад боеприпасов
Оружие и патроны хранились на промышленной базе на улице Степной в поселке Стройкерамика.
Все новости
Календарь
Май  2018
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30 1 2 3 4 5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Выбор читателей
Выбор редакции
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
19 апреля 2018
4180
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
3721
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
17 апреля 2018
3571
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек. 
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
16 апреля 2018
3198
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
На поле стадиона уложили газон. Как это было
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
6 мая 2018
2659
2
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
В воскресенье, 6 мая,     в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
3721
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
30 апреля 2018
1685
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
Длина самарской набережной около пяти километров. 
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
1775
1
Новая набережная. Виртуальный гид
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
30 апреля 2018
1269
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1188
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.