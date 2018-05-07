В музее модерна обсудят будущее дачи Головкина

Дача Константина Головкина представляет собой уникальный образец самарского модерна, является памятником архитектуры федерального значения. Дом был построен в 1908-1909 годах, проект разработал сам Константин Головкин. Ландшафтно-архитектурный ансамбль дачи представлен жилым домом, состоящим из трех объемов, легендарными скульптурами двух слонов, женской скульптурой перед входом в здание и парковой зоной.В этом здании со слонами сходятся несколько важнейших для идентичности самарцев тем:• купечество («купеческий город»),• модерн (дореволюционное наследие Самары, «Самара – город модерна»),• природа (волжские виды, волжские пейзажи),• дача (дачная культура, летняя жизнь).Инициативная команда выдвинет на общественное обсуждение концепцию музея «Дача со слонами». Ее планируют реализовать в 2019 году, говорится в сообщении областного правительства.