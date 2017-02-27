В музее им. Алабина состоится бал «Зеркало для красавицы»

Участники студии исторического танца «Свита» научат посетителей танцевать полонез, вальс, марш и польку. Также гостей мероприятия познакомят с основами бального этикета: барышни узнают о содержимом бальной сумочки и овладеют искусством использования веера, а кавалеры будут учиться носить цилиндр, выполнять поклон и делать комплименты дамам.Кроме того, запланирована экскурсия по залам музея. Посетителям расскажут о судьбах известных женщин, отразившихся в самарской истории – Анне Тайшиной, Варваре Алабиной, Анне Орловой-Чесменской, Екатерине Пешковой, Александре Курлиной, Марии Поповой, Вере Ершовой.Приятным напоминанием о вечере станет карманное зеркальце, которое каждый сможет изготовить на мастер-классе.Цена билета: 100 рублей, 6+.