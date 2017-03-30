В музее «Самара Космическая» появится выставка «Крылья будущего» о ЧМ-2018
Проект выставки разрабатывается уже сейчас, и не исключено, что посетить ее горожане смогут еще до мундиаля - этим летом.
По словам директора Елены Кузиной, экспозицию планируют разместить на втором этаже здания. Одну из ее зон предполагается посвятить метаморфозам областной столицы, произошедшим благодаря ЧМ-2018. Здесь в границах четырех колонн будут представлены проекты об изменениях в результате проведения мирового первенства. Найдется место и зонам об азах футбола, истории и географии FIFA и истории самарского футбола, связанной с командой «Крылья Советов». Кроме того, посетителям представят отчет о стадионах городов, принимающих игру. Достойное место в этой компании займет макет «Самары Космической».
Передохнуть от футбольной истории гостям предложат в развлекательно-игровой зоне. Обсуждается возможность установить фотобудку, где ради снимка нужно будет подпрыгнуть и замереть в невесомости. Идут разговоры и о фигурах футболистов в винтажной форме, но об этом пока молчат, сохраняя интригу. Исходя из первоначальной задумки, пространство выставки украсят интерактивные экраны и пуфики в форме футбольных мячей.
- Выставка объединит всю историю, все города и страны, в которых проводились чемпионаты мира. Будут и мячи, и бутсы, и красивые фотографии, - резюмировала Елена Кузина.
По словам директора Елены Кузиной, экспозицию планируют разместить на втором этаже здания. Одну из ее зон предполагается посвятить метаморфозам областной столицы, произошедшим благодаря ЧМ-2018. Здесь в границах четырех колонн будут представлены проекты об изменениях в результате проведения мирового первенства. Найдется место и зонам об азах футбола, истории и географии FIFA и истории самарского футбола, связанной с командой «Крылья Советов». Кроме того, посетителям представят отчет о стадионах городов, принимающих игру. Достойное место в этой компании займет макет «Самары Космической».
Передохнуть от футбольной истории гостям предложат в развлекательно-игровой зоне. Обсуждается возможность установить фотобудку, где ради снимка нужно будет подпрыгнуть и замереть в невесомости. Идут разговоры и о фигурах футболистов в винтажной форме, но об этом пока молчат, сохраняя интригу. Исходя из первоначальной задумки, пространство выставки украсят интерактивные экраны и пуфики в форме футбольных мячей.
- Выставка объединит всю историю, все города и страны, в которых проводились чемпионаты мира. Будут и мячи, и бутсы, и красивые фотографии, - резюмировала Елена Кузина.
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