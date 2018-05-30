В музее Рязанова будут проводить экскурсии для иностранцев
Он адаптирован для встречи зарубежных гостей.
В музее Эльдара Рязанова, который находится на улице Фрунзе, 120, для иностранцев была создана навигация на английском языке. Также для зарубежных гостей будет организовано экскурсионное обслуживание.
- Мы рассчитываем на увеличение количества посетителей за счет сотрудничества с самарскими экскурсоводами. До иностранцев мы в первую очередь хотим донести, что Рязанов - великий российский кинорежиссер. Мы договариваемся и с волонтерами, и с гидами, владеющими иностранными языками. Будет переведена вся первичная информация о музее, - рассказывает руководитель музея Рязанова Глеб Чечевин.
Напомним, центральное место в экспозиции музея занимает мемориальная комната семьи Эльдара Рязанова. Она восстановлена в ее первоначальных границах и наполнена предметами, передающими атмосферу времени, когда режиссер здесь жил. Зал «Куйбышев - запасная столица» посвящен жизни в эвакуации, насыщен подлинными предметами эпохи сороковых годов. Также оборудован зал «В гостях у Рязанова», посвященный творчеству режиссера, где выставлены костюмы героев его фильмов, предметы мебели, книги с автографами, афиши.
В музее Эльдара Рязанова, который находится на улице Фрунзе, 120, для иностранцев была создана навигация на английском языке. Также для зарубежных гостей будет организовано экскурсионное обслуживание.
- Мы рассчитываем на увеличение количества посетителей за счет сотрудничества с самарскими экскурсоводами. До иностранцев мы в первую очередь хотим донести, что Рязанов - великий российский кинорежиссер. Мы договариваемся и с волонтерами, и с гидами, владеющими иностранными языками. Будет переведена вся первичная информация о музее, - рассказывает руководитель музея Рязанова Глеб Чечевин.
Напомним, центральное место в экспозиции музея занимает мемориальная комната семьи Эльдара Рязанова. Она восстановлена в ее первоначальных границах и наполнена предметами, передающими атмосферу времени, когда режиссер здесь жил. Зал «Куйбышев - запасная столица» посвящен жизни в эвакуации, насыщен подлинными предметами эпохи сороковых годов. Также оборудован зал «В гостях у Рязанова», посвященный творчеству режиссера, где выставлены костюмы героев его фильмов, предметы мебели, книги с автографами, афиши.
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