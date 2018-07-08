В музее Модерна открылась выставка о Швеции

В субботу, 7 июля, в музее Модерна открылась выставка "Неожиданная Швеция". Посетители смогут прочитать интересные факты о стране, увидеть неожиданные фотографии и совершить виртуальное путешествие по Стокгольму.В церемонии открытия приняли участие министр энергетики Швеции Ибрагим Байлан, посол Швеции в России Петер Эриксон, врио губернатора Самарского региона Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. По мнению гостей, выставка получилась интересной и познавательной как для жителей России, так и для самих шведов.Глава региона подвел и промежуточные итоги ЧМ-2018 в областной столице:- Создав высочайшую планку по организации мероприятий, чистоты и порядка в городе, благоустройства, мы должны держать эту планку и в дальнейшем. Десятилетия нас будет радовать то наследие, которое после себя оставит чемпионат. Это и стадион, это и отремонтированные больницы, и транспортные артерии, и многое другое. Чемпионат мира дал городу новый импульс для развития, - сказал Дмитрий Азаров.