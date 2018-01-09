В музее Алабина пройдут спектакли «Рождество в старинном доме»

Первая глава «Новогодний сюрприз для детей» поведает о традиции установки домашней ёлки в конце XIX века. Вторая – представит традиционный вертеп. Третья – воссоздаст легенду о рождении Младенца в яслях.Афиша:10 января 2018 года, 11:00;11 января 2018 года, 19:00;12 января 2018 года, 11:00;13 января 2018 года, 12:00;14 января 2018 года, 12:00.Стоимость билета – 200 рублей, 6+.