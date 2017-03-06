В музее Алабина пройдут мастер-классы по бисероплетению и валянию из шерсти

В музее пройдут занятия по сухому валянию из шерсти, бисероплетению и выпиливанию лобзиком. Также будет возможность полюбоваться на предметы из музейной коллекции – веера, вазочки, статуэтки и открытки. Запись по телефону 333-64-23.Мастер-классы состоятся 15 и 31 марта в 13:00. Стоимость билета - 150 рублей, 0+.