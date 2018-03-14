В музее Алабина пройдет геологический праздник

Для гостей праздника музей Алабина приготовил интерактивные задания, на которых каждый сможет на время стать учёным-геологом и изучить минеральные богатства Самарского края. Также пройдут разнообразные игры, викторины, мастер-классы.После выполнения всех заданий участники музейного праздника получат дипломы «Юного геолога» и памятные сувениры.Начало мероприятия в 12:00. Цена билета: игровой – 250 рублей, билет сопровождения – 100 рублей.