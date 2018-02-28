В музее Алабина пройдет бал XIX века
Он состоится в следующий вторник, 6 марта, в 18.00.
Под руководством преподавателей студии исторического танца «Свита» посетители научатся танцевать полонез, вальс, польку. Гостей мероприятия познакомят с основами бального этикета. Например, барышни узнают о содержимом бальной сумочки и овладеют искусством использования веера, а кавалеры будут учиться носить цилиндр и выполнять поклон.
Также в этот день можно посетить экскурсию по залам музея, где представлены женские образы разных эпох. Посетителям расскажут о судьбах известных женщин, отразившихся в самарской истории – Анне Тайшиной, Варваре Алабиной, Анне Орловой-Чесменской, Екатерине Пешковой, Александре Курлиной, Марии Поповой, Вере Ершовой.
На мастер-классе каждый сможет изготовить настоящее зеркальце. Цена посещения – 100 рублей, 6+.
Под руководством преподавателей студии исторического танца «Свита» посетители научатся танцевать полонез, вальс, польку. Гостей мероприятия познакомят с основами бального этикета. Например, барышни узнают о содержимом бальной сумочки и овладеют искусством использования веера, а кавалеры будут учиться носить цилиндр и выполнять поклон.
Также в этот день можно посетить экскурсию по залам музея, где представлены женские образы разных эпох. Посетителям расскажут о судьбах известных женщин, отразившихся в самарской истории – Анне Тайшиной, Варваре Алабиной, Анне Орловой-Чесменской, Екатерине Пешковой, Александре Курлиной, Марии Поповой, Вере Ершовой.
На мастер-классе каждый сможет изготовить настоящее зеркальце. Цена посещения – 100 рублей, 6+.
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