В музее Алабина пройдет бал XIX века

Он состоится в следующий вторник, 6 марта, в 18.00.



Под руководством преподавателей студии исторического танца «Свита» посетители научатся танцевать полонез, вальс, польку. Гостей мероприятия познакомят с основами бального этикета. Например, барышни узнают о содержимом бальной сумочки и овладеют искусством использования веера, а кавалеры будут учиться носить цилиндр и выполнять поклон.



Также в этот день можно посетить экскурсию по залам музея, где представлены женские образы разных эпох. Посетителям расскажут о судьбах известных женщин, отразившихся в самарской истории – Анне Тайшиной, Варваре Алабиной, Анне Орловой-Чесменской, Екатерине Пешковой, Александре Курлиной, Марии Поповой, Вере Ершовой.



На мастер-классе каждый сможет изготовить настоящее зеркальце. Цена посещения – 100 рублей, 6+.