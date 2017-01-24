В музее Алабина пройдет археологическая конференция

Она состоится 28 января.



На конференции самарские археологи подведут предварительные итоги полевого сезона 2016 года.



Объектами исследования в прошлом году стали поселения и могильники в Самарской области (неолитическая стоянка Калмыковка I, поселение Лебяжинка VI, курганный могильник Борма II, селища у села Тоузаково) и памятники на территории Саратовской области и Республики Башкортостан.



В ряде докладов будут представлены результаты научных исследований самарских археологов, посвященным ключевым темам истории края.



Также планируется выставка новых материалов, полученных в полевом сезоне 2016 года.