В музее Алабина пройдет Новогодний бал-маскарад

В программе бала - показательные выступления танцевальных коллективов Самары, игры-котильоны, а также мастер-классы по танцам. Гости смогут также посетить фотосалон в ретро-стиле и увидеть экспонаты из фондов музея.Для всех участников бала действует дресс-код: для кавалеров — брючный костюм, для дам — вечернее платье, желательно в пол. На балу будет проводиться конкурс костюмов. Победители получат памятные призы от организаторов.Стоимость билетов: 300 рублей (при наличии своей маски), 500 рублей (билет с маской, которую предоставят организаторы)Сбор гостей начнется в 17.00. 12+