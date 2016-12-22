22 декабря 2016 года,
20:49
$ 61.11    63.61   Нефть 54.54 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В музее Алабина пройдет Новогодний бал-маскарад

Он состоится 23 декабря с 18:00 до 21:00.

В программе бала - показательные выступления танцевальных коллективов Самары, игры-котильоны, а также мастер-классы по танцам. Гости смогут также посетить фотосалон в ретро-стиле и увидеть экспонаты из фондов музея.

Для всех участников бала действует дресс-код: для кавалеров — брючный костюм, для дам — вечернее платье, желательно в пол. На балу будет проводиться конкурс костюмов. Победители получат памятные призы от организаторов.

Стоимость билетов: 300 рублей (при наличии своей маски), 500 рублей (билет с маской, которую предоставят организаторы)

Сбор гостей начнется в 17.00. 12+ 

























Дата: 21 декабря 2016 , 16:03
254
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: пресс-служба музея
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре завершились ремонтные работы на месте повреждения теплосети
22 декабря 2016
1
В Самаре завершились ремонтные работы на месте повреждения теплосети
В Самаре завершился фестиваль органной музыки
22 декабря 2016
107
В Самаре завершился фестиваль органной музыки
Осторожно, мошенники! В Самаре растет число фиктивных приглашений на работу
22 декабря 2016
177
Осторожно, мошенники! В Самаре растет число фиктивных приглашений на работу
Еще один самарский спектакль поедет на «Золотую Маску»
22 декабря 2016
115
Еще один самарский спектакль поедет на «Золотую Маску»
У самарской «Молодой гвардии» теперь женское лицо
22 декабря 2016
194
У самарской «Молодой гвардии» теперь женское лицо
no photo
22 декабря 2016
89
Сохранить и накопить на отпуск
Музей Модерна отметит День рождения
22 декабря 2016
136
Музей Модерна отметит День рождения
Учащиеся самарской музыкальной школы выступят в Москве
22 декабря 2016
138
Учащиеся самарской музыкальной школы выступят в Москве
Жителей Самары приглашают поучаствовать в фотоконкурсе
22 декабря 2016
232
Жителей Самары приглашают поучаствовать в фотоконкурсе
Лента новостей
22 декабря 2016 , 20:45
1
В Самаре завершились ремонтные работы на месте повреждения теплосети
  Коммунальная авария произошла вчера вечером около дома № 241 по Стара-Загора.
22 декабря 2016 , 17:35
107
В Самаре завершился фестиваль органной музыки
21 декабря в филармонии завершился VIII Международный фестиваль «Королевские...
22 декабря 2016 , 17:26
177
Осторожно, мошенники! В Самаре растет число фиктивных приглашений на работу
Администрация города предупреждает горожан об участившихся случаях мошенничества. Речь идет о...
22 декабря 2016 , 17:22
115
Еще один самарский спектакль поедет на «Золотую Маску»
«Побег из Шоушенка» Самарского академического театра драмы им. Горького включен в...
22 декабря 2016 , 17:06
194
У самарской «Молодой гвардии» теперь женское лицо
  В четверг, 22 декабря, состоялся второй этап отчетно-выборной конференции самарского...
22 декабря 2016 , 16:34
89
Сохранить и накопить на отпуск
  В декабре принято подводить итоги уходящего года и строить планы на следующий. ...
22 декабря 2016 , 15:49
136
Музей Модерна отметит День рождения
Празднование состоится 25 декабря в 17.00.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
По факту нападения на начальника полиции Отрадного и его жены возбуждено уголовное дело
11 декабря 2016
11949
1
По факту нападения на начальника полиции Отрадного и его жены возбуждено уголовное дело
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
15 декабря 2016
7512
4
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
В Самарской области в ДТП погибли женщина и ребенок
11 декабря 2016
6314
1
В Самарской области в ДТП погибли женщина и ребенок
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
Прощание с Виктором Ольховским состоится 12 декабря
11 декабря 2016
6203
Прощание с Виктором Ольховским состоится 12 декабря
   В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
В Самарской области перевернулся УАЗ патриот. Пострадали двое
30 ноября 2016
823
В Самарской области перевернулся УАЗ патриот. Пострадали двое
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
Музей Модерна приглашает детей на экскурсии на зимние школьные каникулы
24 ноября 2016
396
Музей Модерна приглашает детей на экскурсии на зимние школьные каникулы
Школьников приглашают в музей с 24 по 30 декабря и с 3 по 8 января.
В Самаре стартовали соревнования по ландшафтному дизайну среди молодых профессионалов
23 ноября 2016
280
В Самаре стартовали соревнования по ландшафтному дизайну среди молодых профессионалов
Они пройдут в период с 23 по 25 ноября в рамках чемпионата рабочих специальностей WorldSkills...
Ростехнадзор высоко оценил подготовку Самары к отопительному сезону
23 ноября 2016
298
Ростехнадзор высоко оценил подготовку Самары к отопительному сезону
Самара получила паспорт готовности к отопительному сезону, свидетельствующий об успешной...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.