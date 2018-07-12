В музее Алабина презентовали книгу о князе Григории Засекине

- Я имел полное право назвать свою книгу именно так, поскольку князь Григорий Засекин основал города-крепости Самару, Волгоград (Царицын) и Саратов, - отмечает Эдуард Дубман.По словам самого историка, поводом к написанию третьей книги о жизни деятельности Григория Засекина стало открытие в 2014 году в Самаре памятника легендарному князю.Книга тиражом в тысячу экземпляров будет представлена для широкого круга читателей в библиотеках города.- Это книга является восстановлением биографии князя – от самых первых упоминаний о его служебных действиях до гибели. Это действительно сложно – собрать воедино все данные о человеке, который не являлся первым лицом государства, а факты его деятельности буквально рассыпаны по сотням архивных дел, - подчеркнул кандидат исторических наук, ученый секретарь областного историко-краеведческого музея имени Алабина Дмитрий Сташенков.