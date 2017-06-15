В музее Алабина покажут игрушки, одежду и фотографии детей конца XIX – начала XXI века

Гости музея смогут погрузиться в атмосферу всех периодов детства – от младенчества до юношества. Игрушки, узнаваемые образы детской литературы, детские фотографии, предметы одежды и быта маленького человека конца XIX – начала XXI века – всё это можно будет увидеть на выставке. 0+Стоимость билета: для взрослых – 120 руб., для детей – 80 руб.