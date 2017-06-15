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В музее Алабина покажут игрушки, одежду и фотографии детей конца XIX – начала XXI века

Открытие выставки «Детское время» состоится 23 июня в 15:00.

Гости музея смогут погрузиться в атмосферу всех периодов детства – от младенчества до юношества. Игрушки, узнаваемые образы детской литературы, детские фотографии, предметы одежды и быта маленького человека конца XIX – начала XXI века – всё это можно будет увидеть на выставке. 0+

Стоимость билета: для взрослых – 120 руб., для детей – 80 руб. 
Дата: 15 июня 2017 , 19:37
87
Автор текста: Ксения Кармазина
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