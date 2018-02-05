В музее Алабина отметят День святого Валентина

В этот день гости музея узнают о том, как Петр Алабин, Константин Головкин, Сандра Курлина и Григорий Орлов встретили своих возлюбленных.Также посетители на мастер-классе смогут сделать валентинки в технике «изонить» и сувенир в форме сердца из бумаги, картона и цветных ниток. Будет работать тематическая фотозона. Цена билета: 100 рублей, 6+.