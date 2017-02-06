В минувшие выходные в пожаре погибла женщина

На улице Бубнова горели домашние вещи. Была спасена 54-летняя женщина. Силами 10 специалистов и 3 единиц техники огонь удалось потушить в 21:48.Второй пожар случился 4 февраля утром, в 6:20. В селе Шигоны на улице Степана Разина загорелся частный дом. Из огня спасли 79-летнего мужчину, погибла 89-летняя женщина. На тушение пламени выезжали 9 специалистов, задействовано 3 единицы техники. Пожар был ликвидирован в 6:32.Уже 5 февраля в 11:02 на Цветном бульваре в Тольятти воспламенились домашние вещи. Пожару присвоен уровень сложности «1-БИС». В огне пострадала 76-летняя женщина, спасено 9 человек, эвакуировано 6 человек. С пламенем боролись 15 пожарных на 5 единицах техники. В 11:12 возгорание потушили.