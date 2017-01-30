В минувшие выходные в пожарах погибли два человека

Горели частный дом и надворные постройки. Пламя охватило площадь в 150 кв. м. С огнем боролись 25 специалистов на 7 единицах техники. Огонь ликвидировали в 14:51. Сообщается, что погиб 51-летний мужчина.Второй пожар произошел 30 января в 4:02 в Железнодорожном районе Самары. На улице Трехгорной также загорелся частный дом. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Силами 68 огнеборцев и 14 единиц техники пламя удалось потушить в 5:17. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности «Пожар №2». В огне погибла 84-летняя женщина.