В минувшие выходные в Самаре выпало рекордное количество осадков
В воскресенье, 8 июля, в нашем городе прошел сильный ливень.
Выпало 23,3 миллиметра осадков. Этот показатель побил рекорд 42-летней давности, говорится в сообщении Приволжского УГМС. Тогда в Самаре выпало 17,4 миллиметра осадков.
Выпало 23,3 миллиметра осадков. Этот показатель побил рекорд 42-летней давности, говорится в сообщении Приволжского УГМС. Тогда в Самаре выпало 17,4 миллиметра осадков.
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