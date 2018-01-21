В минтрансе с активными самарцами обсудили проблемные моменты Московского шоссе

На то, что его надо корректировать, обращали внимание жители региональной столицы. На встречу с врио министра Иваном Пивкиным пришли около 50 человек. Общение длилось три с половиной часа. В обсуждении также участвовали представители ГИБДД, губернской думы, общественного совета при минтранспорта, руководители подрядных организаций, Трамвайно-троллейбусного управления.Сперва врио министра рассказал об итогах минувшего сезона. По словам Пивкина, Московское шоссе было самым сложным из объектов, находившихся в работе, так как попутно пришлось заниматься перекладкой сетей водоснабжения, теплотрасс, переносом линий электропередачи.- Нам надо только состыковать наши линии с линией Самарской сетевой компании для подачи электроэнергии. Светофоры подключат к автоматизированной системе управления движением транспорта. Оборудование уже установлено. Осталось обучить персонал работе с системой. На это потребуется около двух месяцев, - уточнил врио министра.Система позволит автоматически отслеживать транспортные потоки и будет регулировать длительность фаз светофоров в зависимости от загруженности того или иного направления. До Чемпионата мира по футболу к ней подключат 300 светофоров на основных магистралях. А уже после мирового первенства в Самаре все светофоры переведут под контроль системы. Горожане попросили при внедрении системы учесть интересы общественного транспорта, в частности трамваев.Вопросы задавали в режиме «открытого микрофона». Самое оживленное обсуждение вызвала тема дублеров и съездов с кольца на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе. По мнению автомобилистов, последние слишком узкие. Они предложили «срезать» острый угол, чтобы можно было без снижения скорости входить в поворот. Иван Пивкин на это сказал, что проект был разработан по ГОСТу и утвержден Госэкспертизой. Заместитель начальника отдела безопасности движения Управления ГИБДД по Самарской области Артем Кудашев добавил, что водителям при совершении маневра необходимо сбрасывать скорость:- При соблюдении правил никаких проблем с проездом этого участка у вас не возникнет.Тем не менее тему решили обсудить в следующий раз более подробно.По поводу выездов с дублеров пришедшие на встречу заметили, что они неудобны: водителю трудно заметить приближающийся по главной дороге транспорт, и рекомендовали обустроить разгонную полосу. Пивкин уточнил, что их невозможно было обустроить из-за пролегающих под разделительным газоном коммуникаций.- Дорога буквально зажата ими. Позже мы будем решать этот вопрос. Необходимо продумать, как укрепить «защиту» коммуникаций. После этого уже можно будет говорить об обустройстве разгонных полос, - сказал он.Остальные вопросы, заданные на встрече и требующие детальной проработки, по поручению министра были приняты в работу ответственными специалистами. Они подготовят ответы и направят их заявителям. Вопросы касались ограничения въезда на дублеры для большегрузного транспорта, организации движения на перекрестке Московского шоссе и улицы Георгия Димитрова, установки информационных табличек с указанием схем проезда к магазинам.Также участники встречи просили обозначить разметкой велодорожку у Самарского университета, обустроить тротуар на выезде из города на участке от «Новой Самары» до АЗС «Роснефть», продумать вопрос установки надземного пешеходного перехода в районе проходной завода «Салют». Эти моменты, как заверил врио министра транспорта, также будут учтены, и по ним примут конкретные решения.