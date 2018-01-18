В минтрансе рассмотрят возможность запрета сквозного проезда грузовиков по дублерам на Московского шоссе
С предложением об ограничении движения большегрузов выступили инициативные самарцы во время встречи с врио министра транспорта Самарской области Иваном Пивкиным.
По словам обратившихся, водители грузовиков часто используют дублеры для объезда заторов. Этим они создают помехи общественному транспорту, для которого на этих участках Московского шоссе оборудованы выделенные полосы. Глава регионального минтранса Иван Пивкин пообещал рассмотреть этот вопрос и принять по нему решение в ближайшее время.
По словам обратившихся, водители грузовиков часто используют дублеры для объезда заторов. Этим они создают помехи общественному транспорту, для которого на этих участках Московского шоссе оборудованы выделенные полосы. Глава регионального минтранса Иван Пивкин пообещал рассмотреть этот вопрос и принять по нему решение в ближайшее время.
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