В минтрансе рассмотрят возможность запрета сквозного проезда грузовиков по дублерам на Московского шоссе

По словам обратившихся, водители грузовиков часто используют дублеры для объезда заторов. Этим они создают помехи общественному транспорту, для которого на этих участках Московского шоссе оборудованы выделенные полосы. Глава регионального минтранса Иван Пивкин пообещал рассмотреть этот вопрос и принять по нему решение в ближайшее время.