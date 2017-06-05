В микрорайоне «Волгарь» построят детский сад за почти 149 млн рублей

Согласно проектной документации, начальная цена торгов составляет 148,9 млн рублей. Деньги будут выделены из трех источников – городского, областного и федерального бюджетов.Здание, рассчитанное на 240 детей (12 групп), должно быть двухэтажным с подвалом и совмещенной кровлей в форме буквы «Н» (прямоугольное в плане и одинаковой высоты по периметру). Площадь застройки – 1,9 тысяч кв.м. Общая площадь – 4,9 тысяч кв.м. Проектируемое здание должно быть расположено длинной стороной с севера на юг внутри двора, образованного 16-ти этажными жилыми домами.На первом этаже должен располагаться медицинский блок, методический кабинет, рабочие кабинеты, кабинеты администрации, кладовые, стиральная, гладильная, электрощитовая, санузлы и помещения пищеблока. На втором этаже будет размещаться спортзал, музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, кладовые, колясочные, кабинет логопеда, психолога, санузлы.Все необходимые работы должны быть выполнены не позднее 30 июня 2018 года. Аукцион в электронной форме состоится 26 июня.