В мэрии обсудили ход работ на Линдовской водопроводной станции

Он напомнил, что в конце 2015 года был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Линдовской водопроводной станции, а также по строительству инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в третьем микрорайоне поселка Братьев Кузнецовых (стоимость составляла 517 млн рублей).Общий объем выполнения по объектам сейчас составляет около 60%. Однако вскрылся ряд проблем, которые требуют решения. Например, возник спор с собственником земельного участка на месте проведения работ по горизонтальному бурению. Кроме того, выявилась необходимость корректировки обоих проектов (их делали в 2007 и 2012 годах соответственно), на что требуются дополнительные деньги.В ходе обсуждения этого вопроса глава города поручил ответственным лицам в течение месяца провести переговоры с собственником земли и найти решение. Впротивном случае может быть запущена процедура изъятия участка для муниципальных нужд. К вопросам финансирования мэр предложил вернуться по итогам первого квартала, когда станет понятен объем сэкономленных на торгах бюджетных средств.