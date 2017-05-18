В мэрии Самары опровергли слухи об уничтожении фонтана у площади Славы
На самом деле его отремонтируют и восстановят в первоначальном виде.
Информация и фото с «разрушенным» фонтаном у площади Славы в Самаре появились в соцсетях в середине этой недели. Сразу же появились слухи о том, что его буквально «сравняют с землей». Однако в мэрии Самары опровергли эту информацию. По словам руководителя управления информации и аналитики городской администрации Елены Рыжковой, фонтан никто не уничтожает.
- Там выполняется благоустройство территории. Сам фонтан будет отремонтирован. За несколько десятков лет эксплуатации износились коммуникации, чаша фонтана. По итогам ремонтных работ фонтан будет соответствовать первоначальному проекту, разработанному Ваганом Каркарьяном, - прокомментировала Елена Рыжкова.
Также она сообщила и о причинах ремонтных работ на склоне у драмтеатра.
- Здесь ежегодно происходило "сползание грунта", во время дождей грунт вымывался на проезжую часть. Сейчас выполняется укрепление склона специализированной решеткой, планирование чернозема, после чего будет уложен газон и высажены цветы, - заверила Елена Рыжкова.
Информация и фото с «разрушенным» фонтаном у площади Славы в Самаре появились в соцсетях в середине этой недели. Сразу же появились слухи о том, что его буквально «сравняют с землей». Однако в мэрии Самары опровергли эту информацию. По словам руководителя управления информации и аналитики городской администрации Елены Рыжковой, фонтан никто не уничтожает.
- Там выполняется благоустройство территории. Сам фонтан будет отремонтирован. За несколько десятков лет эксплуатации износились коммуникации, чаша фонтана. По итогам ремонтных работ фонтан будет соответствовать первоначальному проекту, разработанному Ваганом Каркарьяном, - прокомментировала Елена Рыжкова.
Также она сообщила и о причинах ремонтных работ на склоне у драмтеатра.
- Здесь ежегодно происходило "сползание грунта", во время дождей грунт вымывался на проезжую часть. Сейчас выполняется укрепление склона специализированной решеткой, планирование чернозема, после чего будет уложен газон и высажены цветы, - заверила Елена Рыжкова.
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