В мэрии Самары опровергли слухи об уничтожении фонтана у площади Славы

Информация и фото с «разрушенным» фонтаном у площади Славы в Самаре появились в соцсетях в середине этой недели. Сразу же появились слухи о том, что его буквально «сравняют с землей». Однако в мэрии Самары опровергли эту информацию. По словам руководителя управления информации и аналитики городской администрации Елены Рыжковой, фонтан никто не уничтожает.- Там выполняется благоустройство территории. Сам фонтан будет отремонтирован. За несколько десятков лет эксплуатации износились коммуникации, чаша фонтана. По итогам ремонтных работ фонтан будет соответствовать первоначальному проекту, разработанному Ваганом Каркарьяном, - прокомментировала Елена Рыжкова.Также она сообщила и о причинах ремонтных работ на склоне у драмтеатра.- Здесь ежегодно происходило "сползание грунта", во время дождей грунт вымывался на проезжую часть. Сейчас выполняется укрепление склона специализированной решеткой, планирование чернозема, после чего будет уложен газон и высажены цветы, - заверила Елена Рыжкова.