В мэрии Самары назвали фейком информацию о запрете гуляния детей без родителей
Ее распространяли в соцсетях.
В интернете, в родительских сообществах Самары, распространяется обращение к родителям с рекомендациями «что нельзя делать» во время Чемпионата мира FIFA 2018. В письме сообщается о запрете фотографировать фанатов, о том, что с 1 июня дети не могут гулять на улице без присмотра, рекомендации не посещать торговые центры, так как там будут транслировать матчи, «и фанаты могут присутствовать и там», а также предложение «отвозить детей в деревни».
Как уточнили sgpress.ru в горадминистрации, данная информация не соответствует действительности. В нескольких сообществах письмо рассылается от имени городской администрации или департамента образования. Администрация Самары к таким письмам отношения не имеет.
В интернете, в родительских сообществах Самары, распространяется обращение к родителям с рекомендациями «что нельзя делать» во время Чемпионата мира FIFA 2018. В письме сообщается о запрете фотографировать фанатов, о том, что с 1 июня дети не могут гулять на улице без присмотра, рекомендации не посещать торговые центры, так как там будут транслировать матчи, «и фанаты могут присутствовать и там», а также предложение «отвозить детей в деревни».
Как уточнили sgpress.ru в горадминистрации, данная информация не соответствует действительности. В нескольких сообществах письмо рассылается от имени городской администрации или департамента образования. Администрация Самары к таким письмам отношения не имеет.
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