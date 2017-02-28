28 февраля 2017 года,
01:01
$ 57.94    61.26   Нефть 55.94 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В марте в Самаре пройдут дегустации южнокорейских морепродуктов

В Самаре запланировано проведение Дней южнокорейского города Тхонъён. Они состоятся в областной столице в начале марта.

В прошлом году Тхонъён вошел в число городов-партнеров Самары. Весной 2016-го был заключен меморандум о сотрудничестве в сфере культуры, туризма и образования. Документ подписали глава Самары Олег Фурсов и Тхонъёна Ким Донгчжин. На лето намечено конкретное взаимодействие двух городов: культурный обмен, организация стажировок для специалистов, туризм, коммерческие проекты.

В развитие партнерских отношений в начале марта в Самаре состоятся дни Тхонъёна. Запланировано проведение выставок изделий прикладного искусства и фотографий достопримечательностей южнокорейского города, презентация его туристического потенциала. Экспозиции можно будет увидеть 2, 3 и 4 марта в доме культуры «Заря». А 3 и 4 марта на сцене ДК корейские музыканты дадут концерт классической музыки.

Программа также включает деловую составляющую. Одно из основных направлений возможного сотрудничества наших и южнокорейских предпринимателей - гастрономический бизнес. Дело в том, что Тхонъён - крупный производитель морепродуктов, который обеспечивает 70% внутреннего рынка Южный Кореи, а также является экспортером. Презентационными площадками для морских деликатесов станет ряд самарских ресторанов и торговых сетей. Дегустации будут проходить с 1 по 4 марта. 
Дата: 27 февраля 2017 , 17:59
185
Автор текста: Иван Смирнов
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Самара получит 49,5 млн рублей стимулирующих субсидий из областного бюджета
27 февраля 2017
190
Самара получит 49,5 млн рублей стимулирующих субсидий из областного бюджета
В марте в Самаре пройдут дегустации южнокорейских морепродуктов
27 февраля 2017
185
В марте в Самаре пройдут дегустации южнокорейских морепродуктов
Завершается регистрация кандидатов в волонтеры ЧМ-2018
27 февраля 2017
155
Завершается регистрация кандидатов в волонтеры ЧМ-2018
В Самарской области масленичные гуляния прошли спокойно
27 февраля 2017
164
В Самарской области масленичные гуляния прошли спокойно
Самарский театр выступил на «Золотой Маске»
27 февраля 2017
182
Самарский театр выступил на «Золотой Маске»
Не дожидаясь субботника. В Самаре началась подготовка к весне
27 февраля 2017
196
Не дожидаясь субботника. В Самаре началась подготовка к весне
В Самаре прошла выставка собак
27 февраля 2017
252
В Самаре прошла выставка собак
no photo
27 февраля 2017
896
По факту гибели детей в овраге начата доследственная проверка
В Тольятти прикрыли покерный клуб
27 февраля 2017
192
В Тольятти прикрыли покерный клуб
Лента новостей
27 февраля 2017 , 18:29
190
Самара получит 49,5 млн рублей стимулирующих субсидий из областного бюджета
   Подведены итоги выполнения муниципальными образованиями показателей...
27 февраля 2017 , 17:59
185
В марте в Самаре пройдут дегустации южнокорейских морепродуктов
В Самаре запланировано проведение Дней южнокорейского города Тхонъён. Они состоятся в областной...
27 февраля 2017 , 17:47
155
Завершается регистрация кандидатов в волонтеры ЧМ-2018
Для рекрутинга в волонтеры в Самаре прошла серия выездных мероприятий. 
27 февраля 2017 , 17:35
164
В Самарской области масленичные гуляния прошли спокойно
По официальным данным полиции, 26 февраля в населенных пунктах региона прошли 59 массовых...
27 февраля 2017 , 15:35
182
Самарский театр выступил на «Золотой Маске»
Академический театр оперы и балета представил оперу Шостаковича «Леди Макбет Мценского...
27 февраля 2017 , 14:58
183
 
В Самаре пройдет благотворительный аукцион
Он состоится в среду, 1 марта, в 16.00 в театре «Самарская площадь» (ул. Садовая,...
27 февраля 2017 , 14:57
196
Не дожидаясь субботника. В Самаре началась подготовка к весне
  Тему подготовки города к весне обсуждали в администрации сегодня, 27 февраля, на совещании...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
29 января 2017
8877
3
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
27 февраля 2017
4740
В Самарской области утонули два 10-летних мальчика
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
26 февраля 2017
3725
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
14 февраля 2017
2861
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
У музея
19 февраля 2017
829
У музея "Самара космическая" появится скульптурная композиция из семи фигур
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
27 февраля 2017
1234
20-летний житель Самарской области готовил теракт
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...
Очередной температурный рекорд побит в Самарской области
27 февраля 2017
547
Очередной температурный рекорд побит в Самарской области
Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 25 февраля.
В Самаре мужчина украл из камеры хранения женские сапоги
27 февраля 2017
213
В Самаре мужчина украл из камеры хранения женские сапоги
Необычный случай произошел в магазине на улице Академика Кузнецова в Красноглинском районе.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.