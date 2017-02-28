В марте в Самаре пройдут дегустации южнокорейских морепродуктов

В Самаре запланировано проведение Дней южнокорейского города Тхонъён. Они состоятся в областной столице в начале марта.



В прошлом году Тхонъён вошел в число городов-партнеров Самары. Весной 2016-го был заключен меморандум о сотрудничестве в сфере культуры, туризма и образования. Документ подписали глава Самары Олег Фурсов и Тхонъёна Ким Донгчжин. На лето намечено конкретное взаимодействие двух городов: культурный обмен, организация стажировок для специалистов, туризм, коммерческие проекты.



В развитие партнерских отношений в начале марта в Самаре состоятся дни Тхонъёна. Запланировано проведение выставок изделий прикладного искусства и фотографий достопримечательностей южнокорейского города, презентация его туристического потенциала. Экспозиции можно будет увидеть 2, 3 и 4 марта в доме культуры «Заря». А 3 и 4 марта на сцене ДК корейские музыканты дадут концерт классической музыки.



Программа также включает деловую составляющую. Одно из основных направлений возможного сотрудничества наших и южнокорейских предпринимателей - гастрономический бизнес. Дело в том, что Тхонъён - крупный производитель морепродуктов, который обеспечивает 70% внутреннего рынка Южный Кореи, а также является экспортером. Презентационными площадками для морских деликатесов станет ряд самарских ресторанов и торговых сетей. Дегустации будут проходить с 1 по 4 марта.