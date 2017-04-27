В мае в небо должен взлететь первый самолет модели МС-21 укомплектованный деталями самарского производства

На самарском заводе «Агрегат» sgpress.ru сообщили, что для производства этой авиамодели используются, в том числе, их детали. В частности, предприятие поставляет детали для производства шасси компании «Авиаагрегат». Та входит в холдинг «Авиационное оборудование» Госкорпорации «Ростехнологии» (Ростех). Именно Ростех в 2016 году запустил серийное производство новейших агрегатов системы взлетно-посадочного устройства (ВПУ) для перспективного пассажирского самолета МС-21 в рамках контракта с корпорацией «Иркут». То есть детали «Агрегата» используются для производства ВПУ нового самолета.

Предполагается, что МС-21 составит конкуренцию китайскому самолету COMAC C919, Boeing-737 MAX и Airbus A320neo. По планам Ростеха, после 2020 года производство самолетов МС-21 должно выйти на плановые показатели и достигнуть уровня в 40 самолетов в год.