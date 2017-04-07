В мае к потенциальным нарушителям земельного законодательства придут с проверкой

Под контроль ревизоров в первую очередь попадут участки, не имеющие границ.



Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области, с января 2017 года, муниципалитеты получили возможность организовывать внеплановые проверки в отношении юрлиц на предмет соблюдения ими земельного законодательства. До этого года информацию о нарушениях муниципальные земельные инспекторы направляли в Управление Росреестра по Самарской области. При этом с момента обнаружения нарушения до привлечения виновных к ответственности проходило немало времени.



- Новые правила позволят муниципалитетам оперативно реагировать на нарушения, что, в свою очередь, положительно скажется на исполнении земельного законодательства в регионе, - считает заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Омельченко.



В ведомстве уточнили, что в мае этого года при планировании проверок внимание сосредоточат на потенциальных нарушителях земельного законодательства. В частности, внимание инспекторов в большей степени будет обращено на земельные участки, не имеющие границ. Это будет касаться не только юридических, но и физических лиц.