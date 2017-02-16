В мае ещё одна турецкая авиакомпания запустит рейсы из Самары в Стамбул
По данному маршруту будет летать турецкий лоукостер Onur Air.
Первый прямой регулярный рейс из Самары в Стамбул запланирован на 3 мая. Далее вылеты из «Курумоча» будут каждые среду, пятницу и воскресенье в 7.30 местного времени. Время в пути - 3 часа 30 минут. Рейсы из Стамбула - по вторникам, четвергам и субботам. Перевозка пассажиров будет осуществляться на Airbus321, в одноклассной компоновке.
Более подробное расписание, тарифы и условия перевозки можно уточнить на сайте авиакомпании.
Добавим, в целом, как сообщает пресс-служба «Курумоча», международный пассажиропоток самарского аэропорта в январе вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28 тыс. пассажиров. В целом, по всем направлениям за январь 2017 года аэропорт обслужил на 15% больше пассажиров, чем за аналогичный период 2016 – 159,6 тыс. и 138,9 тыс. соответственно. На внутренних рейсах прирост пассажиропотока составил почти 8%.
Рост числа пассажиров происходит за счет появления в зимнем сезоне новых направлений, полеты по которым не осуществлялись год назад, - Алматы, Анталья, Тель-Авив, Краби (Таиланд). Также за счет развития востребованных рейсов, таких как Санкт-Петербург (+46%), Дубай (+63%), Сочи (+35%), Прага (+24%).
Первый прямой регулярный рейс из Самары в Стамбул запланирован на 3 мая. Далее вылеты из «Курумоча» будут каждые среду, пятницу и воскресенье в 7.30 местного времени. Время в пути - 3 часа 30 минут. Рейсы из Стамбула - по вторникам, четвергам и субботам. Перевозка пассажиров будет осуществляться на Airbus321, в одноклассной компоновке.
Более подробное расписание, тарифы и условия перевозки можно уточнить на сайте авиакомпании.
Добавим, в целом, как сообщает пресс-служба «Курумоча», международный пассажиропоток самарского аэропорта в январе вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28 тыс. пассажиров. В целом, по всем направлениям за январь 2017 года аэропорт обслужил на 15% больше пассажиров, чем за аналогичный период 2016 – 159,6 тыс. и 138,9 тыс. соответственно. На внутренних рейсах прирост пассажиропотока составил почти 8%.
Рост числа пассажиров происходит за счет появления в зимнем сезоне новых направлений, полеты по которым не осуществлялись год назад, - Алматы, Анталья, Тель-Авив, Краби (Таиланд). Также за счет развития востребованных рейсов, таких как Санкт-Петербург (+46%), Дубай (+63%), Сочи (+35%), Прага (+24%).
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
16 февраля 2017
168
16 февраля 2017
104
16 февраля 2017
76
16 февраля 2017
270
16 февраля 2017
106
16 февраля 2017
147
16 февраля 2017
110
16 февраля 2017 , 14:55
99
Об этом говорили сегодня на совещании по проблемным объектам долевого строительства, которое...
16 февраля 2017 , 14:51
168
Инцидент произошел в квартире дома, расположенного на улице Перекопской в Совестком районе Самары.
16 февраля 2017 , 14:47
104
По данному маршруту будет летать турецкий лоукостер Onur Air.
16 февраля 2017 , 14:06
76
Всего в 2016 году за оказанием медпомощи обратились 9 103 пострадавших от животных.
16 февраля 2017 , 13:42
270
Авария произошла вчера в 20:20 в Промышленном районе города.
16 февраля 2017 , 12:58
106
Дмитрий Сысоев и Алла Майская 20 лет назад вместе окончили Пензенское художественное училище...
16 февраля 2017 , 11:33
147
14 февраля в Самарском доме молодежи брак «понарошку» зарегистрировали 23 пары.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
29 января 2017
8387
3
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
19 января 2017
6075
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
26 января 2017
5545
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
18 января 2017
4744
1
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
19 января 2017
1835
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
18 января 2017
229
В мероприятии приняли участие представители правительства Самарской области, а также посол...
18 января 2017
377
Одна из авиакомпаний назвала самолет своего парка «Самара» и украсила его фюзеляж...
18 января 2017
298
Они состоятся в ДК «Чайка» в рамках художественной выставки «Яблоки на...