В мае ещё одна турецкая авиакомпания запустит рейсы из Самары в Стамбул

Первый прямой регулярный рейс из Самары в Стамбул запланирован на 3 мая. Далее вылеты из «Курумоча» будут каждые среду, пятницу и воскресенье в 7.30 местного времени. Время в пути - 3 часа 30 минут. Рейсы из Стамбула - по вторникам, четвергам и субботам. Перевозка пассажиров будет осуществляться на Airbus321, в одноклассной компоновке.Более подробное расписание, тарифы и условия перевозки можно уточнить на сайте авиакомпании.Добавим, в целом, как сообщает пресс-служба «Курумоча», международный пассажиропоток самарского аэропорта в январе вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28 тыс. пассажиров. В целом, по всем направлениям за январь 2017 года аэропорт обслужил на 15% больше пассажиров, чем за аналогичный период 2016 – 159,6 тыс. и 138,9 тыс. соответственно. На внутренних рейсах прирост пассажиропотока составил почти 8%.Рост числа пассажиров происходит за счет появления в зимнем сезоне новых направлений, полеты по которым не осуществлялись год назад, - Алматы, Анталья, Тель-Авив, Краби (Таиланд). Также за счет развития востребованных рейсов, таких как Санкт-Петербург (+46%), Дубай (+63%), Сочи (+35%), Прага (+24%).