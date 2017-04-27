В мае «Ракурс» покажет кино бесплатно
В последний месяц весны в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) киноклуб «Ракурс» продолжит традицию бесплатных кинопоказов.
6 мая в рамках авторской программы Михаила Куперберга «Многоликий мир кино» состоится показ фильма Эрнста Любича «Ангел» (США, 1937, 12+), посвященный 80-летию картины. По словам организаторов, легенда ХХ века Марлен Дитрих предстает здесь в одной из своих самых роскошных и магических киноролей.
13 мая в честь 60-летия режиссера Аки Каурисмяки можно будет посмотреть и обсудить его фильм «Человек без прошлого» (Финляндия, Германия, Франция, 2002, 12+).
20 мая гости библиотеки смогут оценить экранизацию романа Клауса Манна «Мефисто» (Германия, Венгрия, Австрия, 1981, 16+). По словам организаторов, в руках блистательного представителя венгерской киношколы Иштвана Сабо этот роман заиграл новыми красками, став волнующим и эмоциональным высказыванием о катастрофе конформизма на примере сделки таланта с нацизмом. В основе романа и фильма - реальная история знаменитого немецкого актера Густава Грюндгенса.
27 мая весенняя программа «Ракурса» завершится показом документальной картины «Насморк в голове» (Германия, 2016, 16+). Это экспериментальный фильм-наблюдение, документальное эссе о психозах, о душевной болезни - теме, до сих пор табуированной в обществе.
Начало показов в 16:00, вход свободный.
6 мая в рамках авторской программы Михаила Куперберга «Многоликий мир кино» состоится показ фильма Эрнста Любича «Ангел» (США, 1937, 12+), посвященный 80-летию картины. По словам организаторов, легенда ХХ века Марлен Дитрих предстает здесь в одной из своих самых роскошных и магических киноролей.
13 мая в честь 60-летия режиссера Аки Каурисмяки можно будет посмотреть и обсудить его фильм «Человек без прошлого» (Финляндия, Германия, Франция, 2002, 12+).
20 мая гости библиотеки смогут оценить экранизацию романа Клауса Манна «Мефисто» (Германия, Венгрия, Австрия, 1981, 16+). По словам организаторов, в руках блистательного представителя венгерской киношколы Иштвана Сабо этот роман заиграл новыми красками, став волнующим и эмоциональным высказыванием о катастрофе конформизма на примере сделки таланта с нацизмом. В основе романа и фильма - реальная история знаменитого немецкого актера Густава Грюндгенса.
27 мая весенняя программа «Ракурса» завершится показом документальной картины «Насморк в голове» (Германия, 2016, 16+). Это экспериментальный фильм-наблюдение, документальное эссе о психозах, о душевной болезни - теме, до сих пор табуированной в обществе.
Начало показов в 16:00, вход свободный.
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