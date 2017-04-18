В лобовом столкновении Санг Йонг и Шевроле погиб 49-летний мужчина

49-летний водитель автомобиля Санг Йонг Актион (водительский стаж - 18 лет) ехал со стороны села Спасское в направлении села Приволжье. По предварительной версии полицейских, выехав на полосу встречного движения, мужчина столкнулся лоб в лоб с Шевроле Кобальт под управлением 32-летней женщины (стаж - 6 лет), ехавшей навстречу. После удара Санг Йонг улетел в кювет.Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, в результате ДТП пострадала 32-летняя автолюбительница, а также три пассажира иномарки - 32-летний мужчина, 13-летний мальчик и 4-летняя девочка. Медики приняли решение о госпитализации всех пострадавших. Предполагаемый виновник аварии скончался на месте до приезда «скорой».По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии женщина за рулем Шевроле была трезва. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего автомобилиста определит судебно-медицинская экспертиза. По факту ДТП проводится проверка.