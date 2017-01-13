В лобовой аварии «семерки» и Ларгуса пострадали трое

20-летний водитель «семерки» (стаж - 1 год) ехал со стороны Самары в направлении Уфы. Он начал осуществлять обгон впереди идущего авто. Не убедившись в безопасности маневра, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ладой Ларгус под управлением 29-летнего молодого человека (стаж - 3 года).В результате ДТП предполагаемый виновник аварии, его 42-летний пассажир, а также 34-летняя пассажирка Ларгуса получили травмы, с которыми были доставлены в ближайшую больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя находились в трезвом состоянии.В настоящее время по факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.