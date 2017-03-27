В литературном музее стартовал проект «Несколько дней в роли сотрудника провинциальной газеты»

26 марта в помещении Самарского литературного музея имени Максима Горького состоялось первое мероприятие совместного проекта музея и «СГ» «Несколько дней в роли сотрудника провинциальной газеты».



Это немного перефразированное название одной из статей Алексея Пешкова, некоторое время бывшего корреспондентом, а затем и редактором «Самарской газеты». Работники музея и редакция издания идут на интересный эксперимент. Всем желающим, чувствующим в себе литературный талант, предлагается попробовать свои силы в журналистике и постараться написать статьи о современной Самаре в стиле конца позапрошлого века. Учиться они будут на материалах журналистов, работавших в «Самарской газете» в те годы, когда в ней писал свои фельетоны неподражаемый Иегудиил Хламида – таков был псевдоним Алексея Пешкова.



На первом занятии сотрудник литмузея Ольга Жиганова рассказала о первоначальной структуре «Самарской газеты», о рубриках, которые в ней присутствовали. А известный краевед Михаил Перепелкин представил удивительно живые биографические портреты ее сотрудников. Затем вызвавшимся участвовать в проекте самарцам представили Геннадия Коломийца - редактора исторического издания «Самарской газеты», в котором будут напечатаны лучшие очерки начинающих «борзописцев». Планируется, что 20 мая экспериментальное издание увидит свет, а 23 мая состоится его презентация.



Замдиректора музея Алеся Атрощенко ознакомила посетителей с расписанием образовательной программы проекта. Встречи проходят каждое воскресенье, и будут состоять из теоретической и практической части. Присоединиться к проекту может любой желающий.