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В лимит на проезд инвалидов могут быть внесены изменения

Варианты совместно обсуждают власти и общественники.

Продолжается работа по оптимизации обслуживания льготников, имеющих социальную транспортную карту. Как известно, теперь установлен 50-разовый лимит на проезд по карте в течение месяца. Но власти не раз подчеркивали: решение не окончательно, анализируются мнения самых разных категорий льготников, и не исключено, что в новые правила будут вноситься поправки.

В региональном министерстве социально-демографической и семейной политики состоялось совещание по вопросу оптимизации транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, в котором участвовали представители заинтересованных ведомств, транспортных компаний, а также общественных и образовательных организаций инвалидов.

- В первую очередь мы хотим выслушать мнения организаций инвалидов, для которых поездки в транспорте – на работу, учебу, в реабилитационные центры - жизненно необходимы, - подчеркнула министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова. – Это дети из коррекционных спецшкол и сопровождающие их родители, слабовидящие работники предприятия «Самараавтожгут», проходящие курс лечения и реабилитации.

Министерство провело экспресс-опрос и вот какие сделало выводы на основании полученных результатов. Лимит недостаточен для продолжающих трудиться инвалидов по слуху и зрению, для родителей детей-инвалидов, сопровождающих ребят в специализированные школы нередко на другой конец города.

- Вопрос для нас важный, поскольку среди инвалидов по зрению много работающих, а добираться приходится с пересадками, - отметил председатель Самарской областной организации Всероссийского общества слепых Анатолий Казанцев. - 80 процентов членов нашей организации считают, что 50 поездок – недостаточно.
Этот лимит сдерживает и трудовую, и общественную активность людей.

Участники встречи внесли и обсудили такие предложения. Пересадку на другой транспорт в течение часа считать одной поездкой. Переносить неиспользованное число поездок на следующий месяц. На часть социальных карт лимит повысить - наиболее социально уязвимым слоям населения. Оптимизировать транспортные схемы для сокращения числа пересадок.

Все стороны обсуждения до понедельника предоставят свои просчитанные выкладки. Они будут направлены в минтранс и муниципалитеты для анализа, какие из предложений возможны для реализации, какие нет. Чтобы в итоге была выработана скорректированная схема транспортного обслуживания наиболее уязвимых категорий льготников.
Дата: 10 марта 2017 , 16:03
127
Автор текста: Марина Гринева
Автор фото: Екатерина Елизарова
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