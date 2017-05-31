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В лифте пенсионер откусил зятю нос

Нерядовой случай произошел в подъезде высотки на проспекте 50-летия Октября в Сызрани.

По версии полиции, тесть и его зять в компании родственников шли домой после "банкета". Между ними произошла ссора. Под действием алкогольных паров конфликт разгорелся не на шутку. Мужчины продолжили выяснять отношения сначала в подъезде, а потом и в лифте. Там-то 73-летний пенсионер внезапно бросился к 39-летнему зятю и откусил ему часть носа.

Родственникам, которые до эскалации конфликта, вели себя достаточно пассивно, после членовредительства разняли мужчин и вызвали пострадавшему "скорую". В отношении его тестя возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 
Дата: 31 мая 2017 , 13:51
133
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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