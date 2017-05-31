В лифте пенсионер откусил зятю нос

Нерядовой случай произошел в подъезде высотки на проспекте 50-летия Октября в Сызрани.



По версии полиции, тесть и его зять в компании родственников шли домой после "банкета". Между ними произошла ссора. Под действием алкогольных паров конфликт разгорелся не на шутку. Мужчины продолжили выяснять отношения сначала в подъезде, а потом и в лифте. Там-то 73-летний пенсионер внезапно бросился к 39-летнему зятю и откусил ему часть носа.



Родственникам, которые до эскалации конфликта, вели себя достаточно пассивно, после членовредительства разняли мужчин и вызвали пострадавшему "скорую". В отношении его тестя возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, сообщает ГУ МВД по Самарской области.