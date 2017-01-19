В квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг будут изменения
С 1 января 2017 года изменилась структура платежей за содержание общедомового имущества. Такое решение было принято на федеральном уровне.
Из постановления, подписанного премьер-министром России, следует, что размер оплаты таких услуг будет ограничен нормативами, чтобы жильцы не переплачивали за не зависящий от них перерасход ресурсов - холодной и горячей воды, отведение стоков, электроэнергию.
Главный консультант Управления надзора за созданием и деятельностью организаций в сфере ЖКХ Государственной жилищной инспекции Самарской области Алексей Крючков рассказал, что ждет потребителей в скором будущем. Главное нововведение в том, что общедомовые нужды исключаются из состава платы за коммунальные услуги и переносятся в раздел «Содержание и ремонт жилого помещения» ежемесячных квитанций.
- Теперь граждане в своих платежках будут видеть следующую информацию: содержание общедомового имущества, которое останется неизменным, к нему добавляются отдельными строками электроснабжение общедомового имущества, расходы холодной и горячей воды на эти же цели. Водоотведение должно тоже быть, но этот норматив будет установлен только в июне 2017 года министерством энергетики и ЖКХ Самарской области, - пояснил Алексей Крючков.
Кстати, по словам Крючкова, вывоз мусора со временем тоже будет выделен в отдельную строку. Но это произойдет в течение пары лет.
Что такое ОДН
Представитель Государственной жилищной инспекции рассказал, что входит в понятие «общедомовые нужды» и почему потребовалось «переселять» их в другую графу.
- В многоквартирных домах нужно поддерживать порядок: мыть полы в подъездах, устранять протечки, следить, чтобы работало освещение и так далее. Все это и называется общедомовыми нуждами. За тем, чтобы в доме был порядок, должны следить управляющие компании. Они и занимаются сбором платы за ОДН - за воду и электричество, - сообщил Крючков.
Комментарий:
Алексей Крючков, ГЛАВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА СОЗДАНИЕМ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ЖКХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
• Сейчас идут структурные изменения в оплате не только общедомовых нужд. Предполагается, что в будущем мы все будем платить за коммунальные ресурсы, например, за воду, тепло и электричество, напрямую поставщикам. Это сделает платежи более прозрачными. К тому же повысит безопасность коммунального рынка, так как у управляющих компаний станет меньше соблазнов присвоить средства, предназначенные для платы поставщикам за ресурсы.
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